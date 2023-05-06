Koalisyonun kralı sizsiniz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalar yaptı. G.Saray ve Fenerbahçe'ye eleştirilerde bulundu. Ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçları için TFF'nin aldığı kararı eleştirerek, "Biz puan istemiyoruz. Birileri benden daha az deplasmana gitmiş oluyor. Adaletse, deplasmanları eşitleyelim. Beşiktaş bu şartlarda şampiyon olursa tescil edilmesini istemeyeceğim. Bu sonuçla, bu tarzla, bu puan sistemi ile tescili kabul etmiyorum" diye konuştu. Galatasaray'ın, derbi maçın hakemi Ali Şansalan'ı müsabaka öncesi etki altına almaya çalıştığını savunan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



G.SARAY'I KOLLADI



"Maçtan önce hakem atamalarıyla ilgili, Ali Şansalan'la alakalı, Galatasaraylı medya mensupları üzerinden kamuoyuna verdikleri mesaj çok basitti. Karşı tarafın hakemi etki altına almak adına sistematik bir çalışma yaptığını ifade ettik. Hakemlerle, teşviklerle, primlerle maç almak diye bir şey bizim kültürümüzde yok. Bunu diğer kulüp başkanları da gayet iyi biliyor. Hakemi etki altına almak için kasıtlı bir çalışma olduğunu ifade ettik. Yapılan, 'Seni buraya Çebi getirdi' dediler. Maçta da Şansalan takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı. Altı sarı kartı Beşiktaş aldı. Bunun için de TFF bize ceza verdi."



ÖZBEK VE TİMUR SAYESİNDE!



TFF'nin son dönemde Beşiktaş'a çok fazla ceza verdiğini savunan Çebi, "Ceza, bir daha yapma diye verilir. Son 20 gün içinde 2 milyon ceza verildi kulübe. 'Herhalde TFF gelirinde düşüş var' diye espri yapılıyor. Tahkim Kurulu'na gittim. Üç cezam vardı, birincisini kaldırdı. İkincisi aynı içerikteydi, orada cezayı verdi. Birincisinde Dursun Özbek ve Erden Timur'un da Tahkim Kurulunda olduğunu gördüm. Onlara teşekkür etmem lazım. Onların sayesinde cezadan kurtulduk. Kendimden zannediyordum ama kendimden olmadığını ikinci dosyadan ceza alınca anladım" şeklinde konuştu.



BÜYÜKEKŞİ SORUN ÇÖZEMİYOR



Merkez Hakem Kurulu başkanının sürekli değişmesinin hakemler konusunda bir değişime yol açmadığını kaydeden Çebi, "Bu işin MHK ile çözülmeyeceğini 20 senedir herkes görüyor ama her gelen yeni TFF yönetimi değişiklik yapıyor. Hep suçlu MHK, TFF'nin hiç suçu yok. MHK'nin değişmesi yetmiyor. Siz hatalı atama yaptıysanız sizin değişmeniz daha faydalı olabilir. TFF başkanının bu konularda yeteri kadar konuları çözebildiğini görmedim. Kurulların tarafsız olduğunu göstermek için çok hassas olmalılar. Kurullar insanların haklarının verildiği ya da yenildiği yerlerdir. O kurulların kamuoyunda taraflı hissi oluşursa bu tehlikelidir. Bunları da mı konuşmayacağız. O zaman gelin burayı da siz idare edin" diye konuştu.



ERDEN DE ZENGİN ÇOCUĞU



Çebi, Özbek'in "Zengin aile çocukları" ifadesine de değinerek, "Dursun Abi'yi iyi tanıyorum. Çok takdir ettiğim bir geçmişi var. 30 yıllık dostunun oğlunu aşağı çekmek için söylediği bir ifade. Hoş olmamış. Zenginlik bir suçsa, anayasaya koysunlar. Biz de tüzüğe koyalım, kimse giremesin. Herkesin bir görevi var. Dursun Bey'in oğlu da çok zengin. Dursun Bey'in oğlunun o zaman Galatasaray'da görev almaması gerekiyor. Erden Bey de zengin çocuğu" dedi.



ŞANTAJLA OLMAZ



G.Saray başkanı Dursun Özbek'in, Beşikaş asbaşkanı Serhan Çetinsaya'yla ilgili yaptığı açıklamalara değinen Çebi, "Maç bittikten sonra sosyal medyada taraftarların yazdıkları oluyor. Asbaşkanım Serhan Çetinsaya genç bir yönetici. Beşiktaş sevdalısı. Attığı tweet, 'Keşke olmasa' diyeceğimiz bir açıklamadır. Bunu söylemekten imtina etmeyiz. Linç kültürüyle anında düğmeye basarak yapılan hakaretler, tehditler kabul edilemez. Birinin yaptığı eğer yanlış ise bunun karşılığı olarak hakaret, tehdit ve şantajla yürüyorsanız, bunu başkalarına yaptırıyorsanız, bizi kimse böyle kandıramaz" dedi.



ORASI ERMENİSTAN TOPRAGI MI?



Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın, "Sponsorluk gelirleri ve kişisel ticari ilişkilerinin getirdiği sorumlulukla kendilerini, karşı kıyının savunuculuğuna fazlasıyla kaptırmış haldeler ki Koç yönetiminin tutumuyla ilgili yaptığımız yorumlara böyle tepkiler veriyorlar" açıklamasına da tepki gösteren Çebi, "Koç ailesinin büyüğü Rahmi Koç, Ali Koç doğmadan Beşiktaş'a üye olmuş biridir. Bizim Koç ailesiyle ilişkimiz 1957 senesinden bugüne değerli bir abimizle olan ilişkiden ibarettir. Ali Koç'la olan ilişkimiz Koç ailesiyle olan ilişki değildir. 'Karşı kıyı' diyorlar. Ne demek karşı kıyı. Karşı kıyı dediğiniz Bulgaristan toprakları mı, Ermenistan toprakları mı? Yıllarca F.Bahçe ve G.Saray olarak birbirinizin sponsoru İYE yan yana yürüdünüz. Galatasaraylılıkla adı anılan henüz bir sponsorumuz olmadığı için mutluyuz. Bundan sonra da sponsorların Galatasaraylı olmamasına özellikle dikkat edecğim" dedi.



BİZ SADECE DOSTUZ



Dursun Özbek'in F.Bahçe ve Beşiktaş'tan 'Koalisyon' diye bahsetmesini eleştiren Çebi, "Eğer bir koalisyondan söz edilecekse asıl koalisyon sizin aranızda var. Ligden çekilmek zorunda kalan iki kulüple ilgili alınan puan kararında koalisyon oldunuz. Birbirinizin menfaatine gelince el ele yürümeyi biliyorsunuz. Neden o zaman beraber olmayı başardınız? Şu anda yanlış uygulanan sistemle, silinmesi gereken puanlarla ilgili neden itirazınız olmadı? Fenerbahçe ve Galatasaray koalisyonun en kralını uygulamayı bildiler, yeter ki işlerine gelsin. Biz birbirimizle dostuz. Menfaatlerimiz birleştiğinde ayrı, birleşmediğinde farklı davranmayı biz bilmeyiz. Koalisyon hakemler konusunda da var. Eski hakemler gönderiliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray koalisyon oluyor. Geri geliyorlar, 'İyi yapıldı' diyorlar. Bir tek ben muhalefet ediyorum" diye konuştu.



TROL HESAPLARLA LİNÇ EDİYORLAR



Galatasaray'ın sosyal medyada trol hesaplar kullandığını ileri süren Çebi, "Hatayspor ve Gaziantep FK takımlarının ligden çekilmesiyle ilgili deprem döneminde benim şahsıma yapılan linç vardı. Bunu başlatan da Galatasaray'ın trol hesaplarıydı. Serhan'a yapılan da aynı trol hesaplardan yapılmıştır. Linç kültürüyle bir yere varamazsınız" dedi.



GÖREVİ BIRAKSINLAR



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görevinden gitmesi gerektiğini söyleyen Çebi, "İyi niyetle çalıştığını kabul ediyorum ama başarılı bulmuyorum. Aday olduğunda desteklemedim, bir daha aday olduğunda da desteklemeyeceğim. Tutup MHK başkanını değiştirmek yerine, kendiniz gidebilirsiniz. TFF'nin baştan aşağı değişmesi lazım. Görevi bırakmalarından başka bir şey dilemiyorum" dedi.