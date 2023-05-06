ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI VE ŞİFRESİZ | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 33. hafta maçında, Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşması ile devam ediyor. Antalya Stadı'na konuk olan siyah beyazlılarda, derbi maç sonrası maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Larsson, Doğukan, Wright

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Maxim, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.