Haberler Beşiktaş ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI VE ŞİFRESİZ | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI VE ŞİFRESİZ | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor. Son maçında ligin lideri Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında umut yakan siyah beyazlılar karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Mete Kalkavan'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:55 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 18:55
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI VE ŞİFRESİZ | Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 33. hafta maçında, Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşması ile devam ediyor. Antalya Stadı'na konuk olan siyah beyazlılarda, derbi maç sonrası maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Larsson, Doğukan, Wright

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Maxim, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

DİĞER
Şeyma Subaşı'nın Fas'ta iki gün sürecek olan düğünü başladı! Gelinlik tercihleri sosyal medyayı ikiye böldü! "Masa örtüsü değil mi bu?"
"Dünya düğünümüzü konuşacak" demişti! Şeyma Subaşı ile Meedo'nun çöl düğünü dillere düştü "Dünyanın konuşacağı düğün bu muydu?"
F.Bahçe'nin Giresun kafilesi açıklandı! İşte eksikler
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalyaspor - Beşiktaş | CANLI
Şenol Güneş: İyi bir aşama kaydettik ama...
Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim müjdesi!
Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir?
Sayısal Loto sonuçları 6 Mayıs Cumartesi
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş: İyi bir aşama kaydettik ama... Şenol Güneş: İyi bir aşama kaydettik ama... 18:39
Leipzig deplasmanda hata yapmadı! Leipzig deplasmanda hata yapmadı! 18:30
Milan evinde Lazio'yu devirdi! Milan evinde Lazio'yu devirdi! 18:22
Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Ganalı stoper imzaya Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Ganalı stoper imzaya 18:22
Antalyaspor Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu! Antalyaspor Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu! 17:22
Arda Turan'dan Arda Güler yorumu! "Ben olsaydım..." Arda Turan'dan Arda Güler yorumu! "Ben olsaydım..." 16:55
Daha Eski
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da ilk yarışına çıktı! Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da ilk yarışına çıktı! 16:41
G.Saray'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor G.Saray'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor 16:19
F.Bahçe'de Kent’ten sonra sola bir aday daha! F.Bahçe'de Kent’ten sonra sola bir aday daha! 16:06
F.Bahçe'nin Giresun kafilesi açıklandı! İşte eksikler F.Bahçe'nin Giresun kafilesi açıklandı! İşte eksikler 16:02
Basketbolda küme düşen ilk takım belli oldu! Basketbolda küme düşen ilk takım belli oldu! 15:50
EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu 15:24