Yeniden başlasın!

Pazar akşamı oynanan derbide lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışında umutlarını artırdı. 11. haftanın ardından Valerien İsmeel ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle yükselen bir form grafiği çizmeye başladı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde topa sahip olma oranını ve gol ortalamasını yükseltirken, savunmada da sergilediği performansla rakiplerine geçit vermedi.



37 GOL ATTI, 15 GOL YEDİ



Bu süreçte bazı futbolcuların performanslarında önemli artış olurken, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen oyuncular da siyah-beyazlı takıma ciddi katkı sağladı. Ligin ilk 11 haftasında hanesine 19 puan yazdırabilen siyah-beyazlı ekip, Güneş'le çıktığı 19 maçta ise 43 puan topladı. Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde 2,26 puan ortalaması yakaladı. Bu süreçte hükmen galibiyetle gelen 3 gol dışında 37 kez fileleri havalandıran siyahbeyazlılar, kalesinde de 15 gol gördü.



Beşiktaş, Süper Lig'in kalan 6 haftalık bölümünde 4 müsabaka oynayacak. Siyahbeyazlıların bu maçların 3'ünü deplasmanda (Antalya, Adana Demirspor ve Kasımpaşa) oynarken; Konyaspor'u ise Vodafone Park'ta konuk edecek.



KRİTİK DERBİLERİ KAZANDI



Beşiktaş, bu sezon oynadığı 3 derbinin ikisinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, G.Saray'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken; F.Bahçe'yi ise Kadıköy'de 4-2 mağlup etti. Önceki akşam ise G.Saray'ı 3-1 yıkan Kartal, son 2 derbideki kritik galibiyetlerle ikili averajda da rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.



Beşiktaş Süper Lig'de bu sezon en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı 31 mücadelede 29 gol yedi. Beşiktaş, hükmen galip geldiği bir maç dışında ise 10 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.