Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Aboubakar'dan derbi sonrası çarpıcı açıklamalar!

Beşiktaş'ta Aboubakar'dan derbi sonrası çarpıcı açıklamalar!

Beşiktaş’ın Galatasaray'ı 3-1 yendiği derbide bir gol kaydeden Vincent Aboubakar, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aboubakar, "Bugün gol atacağımı ve kazanacağımızı biliyordum. Bildiğim için de golü atınca o şekilde davrandım." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 22:02
Beşiktaş'ta Aboubakar'dan derbi sonrası çarpıcı açıklamalar!

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, takımının Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçın son golüne imza attı. Kamerunlu golcü, siyah-beyazlı formayla ilk kez Galatasaray ağlarını havalandırmayı başardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Aboubakar, "Galatasaray'a golüm yoktu. Maç öncesi gol atmam gerekiyor diye düşündüm. Çıktım ve golümü attım" dedi.

Gol sevincine ilişkin de konuşan Aboubakar, "Bugün gol atacağımı ve kazanacağımızı biliyordum. Bildiğim için de golü atınca o şekilde davrandım." İfadelerini kullandı.

Kamerunlu yıldız, "Galatasaray'ın bariz bir puan avantajı var ama kimse ne olacağını bilemez. Odak noktamız, kazanmaya devam etmek. Şu an çok iyi devam ediyoruz ve böyle bitireceğiz." diye ekledi.

DİĞER
Son dakika haberi: Okan Buruk'un prensi Avrupa devine gidiyor! Transfer bedeli ile tarihe geçecek...
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde flaş hareket! Şenol Güneş Okan Buruk'a bunu yaptı
Zirve yarışı alev aldı! İşte güncel puan durumu
G.Saray'a transfer şoku! İngilizler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kocadağ: Biraz adalet duygunuz varsa...
Ersen Martin Beşiktaş-G.Saray derbisini izledi
Eski kimlikle oy kullanılır mı 2023?
1 Mayıs okullar tatil mi, resmi tatil mi?
AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocadağ: Biraz adalet duygunuz varsa... Kocadağ: Biraz adalet duygunuz varsa... 22:15
Espanyol yendi! Küme hattı karıştı Espanyol yendi! Küme hattı karıştı 22:11
Aboubakar'dan derbi sonrası çarpıcı açıklamalar! Aboubakar'dan derbi sonrası çarpıcı açıklamalar! 22:01
Hollanda Kupası PSV'nin! Hollanda Kupası PSV'nin! 21:57
Okan Buruk'tan flaş şampiyonluk sözleri! Okan Buruk'tan flaş şampiyonluk sözleri! 21:48
Ersen Martin Beşiktaş-G.Saray derbisini izledi Ersen Martin Beşiktaş-G.Saray derbisini izledi 21:45
Daha Eski
Şenol Güneş: Daha fazla atabilirdik! Şenol Güneş: Daha fazla atabilirdik! 21:41
Milot Rashica: Hedefimiz hala aynı Milot Rashica: Hedefimiz hala aynı 21:34
Celtic derbide Rangers'ı yenerek finale yükseldi! Celtic derbide Rangers'ı yenerek finale yükseldi! 19:19
Fenerbahçe Sivas maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe Sivas maçı hazırlıklarına başladı 19:32
Şenol Güneş ile Okan Buruk arasında gerginlik! Şenol Güneş ile Okan Buruk arasında gerginlik! 19:36
PSG evinde mağlup! PSG evinde mağlup! 20:02