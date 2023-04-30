Beşiktaş'ta Aboubakar'dan derbi sonrası çarpıcı açıklamalar!

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, takımının Galatasaray'ı 3-1 yendiği maçın son golüne imza attı. Kamerunlu golcü, siyah-beyazlı formayla ilk kez Galatasaray ağlarını havalandırmayı başardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Aboubakar, "Galatasaray'a golüm yoktu. Maç öncesi gol atmam gerekiyor diye düşündüm. Çıktım ve golümü attım" dedi.

Gol sevincine ilişkin de konuşan Aboubakar, "Bugün gol atacağımı ve kazanacağımızı biliyordum. Bildiğim için de golü atınca o şekilde davrandım." İfadelerini kullandı.

Kamerunlu yıldız, "Galatasaray'ın bariz bir puan avantajı var ama kimse ne olacağını bilemez. Odak noktamız, kazanmaya devam etmek. Şu an çok iyi devam ediyoruz ve böyle bitireceğiz." diye ekledi.