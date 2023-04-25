TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanat hamlesi! N'Koudou'nun yerine yıldız isim

398 MAÇTA 115 GOL 69 ASİST

Norveçli kanat, profesyonel kulüp kariyerinde 398 maça çıkarken, bu periyotta rakip fileleri 115 kez havalandırdı, 69 da gol pası verdi. Elyounoussi, en çok golü Molde formasıyla (42) atarken, en çok asisti ise Basel'de (30) yaptı. Kariyeri boyunca sadece 1 kez kırmızı kart (çift sarıdan) gördü.