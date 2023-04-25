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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanat hamlesi! N'Koudou'nun yerine yıldız isim

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetimi transferde gaza bastı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, N'Koudou ile yolları ayırma kararı aldı. N'Koudou'nun yerine takviye yapmak isteyen Kara-Kartal, yıldız bir isimle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan yönetim, İngiltere Premier Lig'de forma giyen o futbolcunun peşine düştü. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanat hamlesi! N'Koudou'nun yerine yıldız isim

Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyahbeyazlı yönetim, öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncularının boşluğunu doldurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanat hamlesi! N'Koudou'nun yerine yıldız isim

Bu isimlerin başından da Kevin N'Koudou geliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in fazla forma şansı vermediği Kamerunlu sol kanadın boşluğu Norveçli yıldız isimle doldurulması planlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanat hamlesi! N'Koudou'nun yerine yıldız isim

Yönetim, Premier Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Southampton'ın yıldızı Mohamed Elyounoussi ile ilk teması kurdu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanat hamlesi! N'Koudou'nun yerine yıldız isim

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Hareketli bir kanat oyuncusu arayan siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında 28 yaşındaki Elyounoussi geliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanat hamlesi! N'Koudou'nun yerine yıldız isim

Southampton'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Norveçli oyuncunun menajerine talepleri soruldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanat hamlesi! N'Koudou'nun yerine yıldız isim

Beşiktaş'ın kendisiyle ilgili planı anlatıldı. İlk etapta rakam konuşulmadığı ancak görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanat hamlesi! N'Koudou'nun yerine yıldız isim

Elyounoussi sezon sonu serbest kalacağı için birçok kulübün radarına girmiş durumda. Tecrübeli yıldız sol kanat dışında sağ kanat ve 10 numara olarak da oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanat hamlesi! N'Koudou'nun yerine yıldız isim

BASEL'DE YILDIZLAŞTI

Mohamed Elyounoussi, kariyerinin en parlak dönemini Basel'de yaşadı. Norveçli yıldız, 84 resmi maçta 23 gol atarken, 30 da asist yaptı ve 53 gole direkt olarak katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanat hamlesi! N'Koudou'nun yerine yıldız isim

İngiliz ekibinde 85 resmi maça çıkan Elyounoussi, 6 gol atarken, 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanat hamlesi! N'Koudou'nun yerine yıldız isim

398 MAÇTA 115 GOL 69 ASİST

Norveçli kanat, profesyonel kulüp kariyerinde 398 maça çıkarken, bu periyotta rakip fileleri 115 kez havalandırdı, 69 da gol pası verdi. Elyounoussi, en çok golü Molde formasıyla (42) atarken, en çok asisti ise Basel'de (30) yaptı. Kariyeri boyunca sadece 1 kez kırmızı kart (çift sarıdan) gördü.

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