TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan kanat hamlesi! N'Koudou'nun yerine yıldız isim

Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyahbeyazlı yönetim, öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncularının boşluğunu doldurmak istiyor.
Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyahbeyazlı yönetim, öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncularının boşluğunu doldurmak istiyor.
Bu isimlerin başından da Kevin N'Koudou geliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in fazla forma şansı vermediği Kamerunlu sol kanadın boşluğu Norveçli yıldız isimle doldurulması planlanıyor.
Yönetim, Premier Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Southampton'ın yıldızı Mohamed Elyounoussi ile ilk teması kurdu.
İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Hareketli bir kanat oyuncusu arayan siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasında 28 yaşındaki Elyounoussi geliyor.
Southampton'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Norveçli oyuncunun menajerine talepleri soruldu.
Beşiktaş'ın kendisiyle ilgili planı anlatıldı. İlk etapta rakam konuşulmadığı ancak görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.
Elyounoussi sezon sonu serbest kalacağı için birçok kulübün radarına girmiş durumda. Tecrübeli yıldız sol kanat dışında sağ kanat ve 10 numara olarak da oynayabiliyor.
BASEL'DE YILDIZLAŞTI
Mohamed Elyounoussi, kariyerinin en parlak dönemini Basel'de yaşadı. Norveçli yıldız, 84 resmi maçta 23 gol atarken, 30 da asist yaptı ve 53 gole direkt olarak katkı sağladı.
İngiliz ekibinde 85 resmi maça çıkan Elyounoussi, 6 gol atarken, 8 de asist yapma başarısı gösterdi.
398 MAÇTA 115 GOL 69 ASİST
Norveçli kanat, profesyonel kulüp kariyerinde 398 maça çıkarken, bu periyotta rakip fileleri 115 kez havalandırdı, 69 da gol pası verdi. Elyounoussi, en çok golü Molde formasıyla (42) atarken, en çok asisti ise Basel'de (30) yaptı. Kariyeri boyunca sadece 1 kez kırmızı kart (çift sarıdan) gördü.