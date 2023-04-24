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İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı derbi maçının biletleri 26 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacak. Dev mücadele için en ucuz bilet 450 TL olarak belirlendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 12:19
İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü yapılacak derbi maçın biletleri 26 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletlerini 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden temin edebilecek.

Galatasaray taraftarının alınmayacağı karşılaşma için misafir takım tribünü de siyah-beyazlılar için satılacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP 100: 7.500 TL

VIP 101-126: 6.250 TL

1. Kategori: 2.500 TL

2. Kategori: 2.350 TL

3. Kategori: 1.900 TL

4. Kategori: 1.650 TL

5. Kategori: 1.500 TL

Kapalı Üst: 1.400 TL

6. Kategori: 1.250 TL

7. Kategori: 475 TL

8. Kategori: 450 TL

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