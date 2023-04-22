BEŞİKTAŞ HABERİ: İtalyan ekibinden Kartal'a transfer teklifi! Tangocu orta saha...

19 KEZ MİLLİ OLDU

Bu sezon 28 maçta görev alan ve 4 gol, 8 asistlik performans sergileyen Pereyra, merkez orta saha bölgesi dışında 10 numara ve sağ kanat olarak da görev yapabiliyor. Tecrübeli futbolcu Udinese kariyerinde 192 karşılaşmada görev alırken 22 gol ve 32 asist üretti. Toplamda 54 gole katkıda bulundu. İtalyan ekibinin yıldızı Arjantin Milli Takımı'nda da 19 kez görev aldı. 2 kez fileleri havalandırdı.