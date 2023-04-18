Transferde Raul Jimenez bombası! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Raul Jimenez'in yeni adresi merak konusu oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Raul Jimenez'in yeni adresi merak konusu oldu.
Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe, yıldız ismin transferiyle yakından ilgileniyor.
Wolverhampton'da forma şansı bulmakta zorluk yaşayan Meksikalı golcü, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Julen Lopetegui'nin gelecek planları arasında yer almayan Jimenez'e ligin bitmesinin ardından veda edilmesi gündeme geldi.
Eski formuna kavuşmak isteyen Jimenez'in de yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN YENİ TEKLİF!
Bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Raul Jimenez transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yeniden girişimlere başladı.
Ocak ayında teklifi kabul edilmeyen siyah-beyazlıların, transferde ısrarcı bir tutum sergilediği ve bir kez daha Jimenez ile temas kuracağı kaydedildi.
Beşiktaş'ın Raul Jimenez için önemli bir maaş miktarını gözden çıkardığı da belirtildi.
38 MİLYON EURO'YA GELDİ!
2019'da Benfica'dan transfer edilen yıldız futbolcu için Wolverhampton'ın kasasından 38 milyon euro çıktı.
Raul Jimenez, America, Atletico Madrid ve Benfica takımlarında da forma giydi.
Meksikalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 101 karşılaşmada sahaya çıktı.
Bu müsabakalarda 29 gollük katkı verdi.
Santrfor bölgesinde görev yapan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.