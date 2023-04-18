Haberler Beşiktaş Transferde Raul Jimenez bombası! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Transferde Raul Jimenez bombası! BeşiktaşFenerbahçe mi?

Son dakika spor haberi: Santrfor mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş ve Fenerbahçe, transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen Raul Jimenez'in peşine düştü. Takımından ayrılma kararı alan Meksikalı golcünün yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Peki transferde son durum ne? Beşiktaş mı Fenerbahçe mi önde? İşte Raul Jimenez transferinde son durum... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 10:31
Transferde Raul Jimenez bombası! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Julen Lopetegui'nin gelecek planları arasında yer almayan Jimenez'e ligin bitmesinin ardından veda edilmesi gündeme geldi.

Transferde Raul Jimenez bombası! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Eski formuna kavuşmak isteyen Jimenez'in de yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Transferde Raul Jimenez bombası! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

BEŞİKTAŞ'TAN YENİ TEKLİF!
Bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Raul Jimenez transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Transferde Raul Jimenez bombası! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yeniden girişimlere başladı.

Transferde Raul Jimenez bombası! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Ocak ayında teklifi kabul edilmeyen siyah-beyazlıların, transferde ısrarcı bir tutum sergilediği ve bir kez daha Jimenez ile temas kuracağı kaydedildi.

Transferde Raul Jimenez bombası! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Beşiktaş'ın Raul Jimenez için önemli bir maaş miktarını gözden çıkardığı da belirtildi.

Transferde Raul Jimenez bombası! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

38 MİLYON EURO'YA GELDİ!
2019'da Benfica'dan transfer edilen yıldız futbolcu için Wolverhampton'ın kasasından 38 milyon euro çıktı.

Transferde Raul Jimenez bombası! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Raul Jimenez, America, Atletico Madrid ve Benfica takımlarında da forma giydi.

Transferde Raul Jimenez bombası! Beşiktaş mı Fenerbahçe mi?

Meksikalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 101 karşılaşmada sahaya çıktı.

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