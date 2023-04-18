Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta yol ayrımı! Şenol Güneş'ten iki isme veto

Beşiktaş'ta yol ayrımı! Şenol Güneş'ten iki isme veto

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Zirve yarışında 2 puan bırakan siyah beyazlılarda yönetim harekete geçti. Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği iki isimle yollar ayrılmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
Beşiktaş'ta yol ayrımı! Şenol Güneş'ten iki isme veto

Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanında oynadığı karşılaşmada ikinci yarı gidişatı değiştirmeleri için oyuna alınan Georges-Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka, saç baş yoldurdu.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Beşiktaş'ta yol ayrımı! Şenol Güneş'ten iki isme veto

İki futbolcu da takımı geri çekerken, yaptıkları hatalarla birlikte Trabzonspor'un etkili olmasının önünü açtı.

Beşiktaş'ta yol ayrımı! Şenol Güneş'ten iki isme veto

6 hafta boyunca maç kadrosunda olmayan N'Koudou, Trabzon'da kurtarıcı diye oyuna alınırken, performans olarak ortalarda görünmeyen Muleka'nın yarattığı hüsran hem saha içi hem de saha dışında büyük oldu.

Beşiktaş'ta yol ayrımı! Şenol Güneş'ten iki isme veto

Sabah'ın haberine göre; Bir türlü bekleneni veremeyen N'Koudou için artık sabırlar tükendi, kontratı bitene kadar forma giymesi imkânsız. Muleka ise ya satılacak ya kiralanacak.

Beşiktaş'ta yol ayrımı! Şenol Güneş'ten iki isme veto

Geçen sezon Kasımpaşa'daki çıkışı sonrasında göze giren Muleka'nın bonservisini Beşiktaş, 3 milyon 350 bin Euro'ya S.Liege'den almıştı. Muleka'ya ara transferde Al- Ahly 2.5 milyon dolar önermişti. Vasatın altında kalan D.Kongolu oyuncunun sezon sonunda zarar etmeden elden çıkarılması ya da kendisini bulması için kiralık gönderilmesi planlandı.

Beşiktaş'ta yol ayrımı! Şenol Güneş'ten iki isme veto

GOLE KATKISI 10 MİLYON TL

N'Koudou için 2019-20'da bonservisinin %50'sine 4.5 milyon Euro ödenmiş ve yıllık da 1.6 milyon Euro'ya anlaşılmıştı. Vergiler, maç başı ücreti ve bonuslarla 14 milyon Euro'ya mal olan Kamerunlu futbolcu, 4 sezonda 21 gol- 8 asist yaparken 28 yaşındaki oyuncunun 1 gole katkısının maliyeti 480 bin Euro (10.2 milyon TL) oldu.

DİĞER
Seda Sayan ve Gülben Ergen küs mü? İşte Gülben Ergen’in takipçisine verdiği flaş cevap!
Aytaç Şaşmaz'dan 2022 yılında ayrılan Cemre Baysel aşka geldi! İstanbulspor'da forma giyen...
Man. United'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye!
Valencia'ya transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal James Rodriguez için gaza bastı!
Beşiktaş resmen duyurdu! 2+1 yıllık imza...
Samsun TOKİ arsa sonuçları, kazananlar 18 Nisan
Samsun TOKİ arsa çekilişi canlı izle 18 Nisan
Muğla TOKİ arsa sonuçları, kazananlar 18 Nisan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! 01:05
Filede dev eşleşme Filede dev eşleşme 01:02
Başkentte sessizlik Başkentte sessizlik 01:00
Rize tam gaz Rize tam gaz 00:59
A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! 00:43
Finalin adı Fenerbahçe - Halkbank oldu! Finalin adı Fenerbahçe - Halkbank oldu! 00:34
Daha Eski
Finalin adı Fenerbahçe - Halkbank oldu! Finalin adı Fenerbahçe - Halkbank oldu! 00:33
Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! Fırtına'nın yeni hocası Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! 00:32
A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! A. Efes Beşiktaş'ı rahat geçti! 00:30
Liverpool çok farklı! Liverpool çok farklı! 23:52
Fiorentina ve Atalanta puanları paylaştı! Fiorentina ve Atalanta puanları paylaştı! 23:45
Abdülkerim'e Serie A'dan kanca! Abdülkerim'e Serie A'dan kanca! 23:22