Beşiktaş'ta yol ayrımı! Şenol Güneş'ten iki isme veto

GOLE KATKISI 10 MİLYON TL

N'Koudou için 2019-20'da bonservisinin %50'sine 4.5 milyon Euro ödenmiş ve yıllık da 1.6 milyon Euro'ya anlaşılmıştı. Vergiler, maç başı ücreti ve bonuslarla 14 milyon Euro'ya mal olan Kamerunlu futbolcu, 4 sezonda 21 gol- 8 asist yaparken 28 yaşındaki oyuncunun 1 gole katkısının maliyeti 480 bin Euro (10.2 milyon TL) oldu.