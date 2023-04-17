Weghorst geri dönüyor

ManchesterUnited'a giden Wout Weghorst yeniden Beşiktaş'ın gündeminde... Hollandalı golcü için işler iyi gitmiyor ve İngiliz devinde kalması pek mümkün görünmüyor. Manchester formasıyla çıktığı 21 resmi maçta yalnızca 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Hollandalı henüz Premier Lig'de golle tanışamadı. The Sun'ın haberine göre; Beşiktaş, Hollandalı golcüyü transfer etme konusunda hevesli takımlar arasında... Talip olmaması nedeniyle Hollandalının Beşiktaş'a yeniden kiralanması büyük ihtimal olarak görünüyor.