Haberler Beşiktaş Weghorst geri dönüyor

Weghorst geri dönüyor

The Sun, ManU’da beklentileri karşılayamayan futbolcu için Beşiktaş’ın istekli olduğunu yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Weghorst geri dönüyor
Manchester United'a giden Wout Weghorst yeniden Beşiktaş'ın gündeminde... Hollandalı golcü için işler iyi gitmiyor ve İngiliz devinde kalması pek mümkün görünmüyor. Manchester formasıyla çıktığı 21 resmi maçta yalnızca 2 gol attı ve 3 asist yaptı. Hollandalı henüz Premier Lig'de golle tanışamadı. The Sun'ın haberine göre; Beşiktaş, Hollandalı golcüyü transfer etme konusunda hevesli takımlar arasında... Talip olmaması nedeniyle Hollandalının Beşiktaş'a yeniden kiralanması büyük ihtimal olarak görünüyor.
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