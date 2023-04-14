Sinan Vardar açıkladı! "Beşiktaş'tan ayrılacağı bir sır değil"

Tabii burada hep belirttiğim bir şey var ki o da kulüplerimizin olmazsa olmazı; özkaynak düzenleri... Buradan gelecek yetenekli gençlerin kadroya dahil edilmesi Beşiktaş'ın geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Atletico Madrid ile oynanan maçta Semih ve Berkay'ın göz kamaştırmasına çok mutlu oldum. Üç büyük kulübün borcu aldı başını gidiyor. Semih ve Berkay gibi genç yeteneklerin artık vizyona çıkması gerekiyor. Şenol hocanın altyapının kalkınması için önemli planları olduğunu biliyorum.