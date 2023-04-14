Haberler Beşiktaş Sinan Vardar açıkladı! "Beşiktaş'tan ayrılacağı bir sır değil"

Sinan Vardar açıkladı! "Beşiktaş'tan ayrılacağı bir sır değil"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda performansını yükselten ve zirve yarışında yeniden iddialı hale gelen Beşiktaş'ı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, siyah-beyazlı takımdaki ayrılığı duyurdu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 08:06
Sinan Vardar açıkladı! "Beşiktaş'tan ayrılacağı bir sır değil"

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ HAVAYA GİRİYOR

Beşiktaş, ligde son 5 maçını kazanarak zirveye bir adım daha yaklaştı. Tabii ki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın bir hayli gerisinde ama siyah beyazlı takım en azından ikincilik için mücadelesini son ana kadar sürdürecek. Beşiktaş'ın artı yönleri son haftalarda iyice gözükmeye başladı. Usta teknik adam; Şenol Güneş'in dokunuşları takımı pozitif yönde etkiliyor. Masuaku, Salih Uçan, Onur Bulut, Cenk Tosun'un yanı sıra yedek kulübesinden Tayfur ve Necip gibi oyuncular da form düzeyleriyle büyük övgüyü hak ediyorlar.

Sinan Vardar açıkladı! "Beşiktaş'tan ayrılacağı bir sır değil"

Kale Mert Günok'la emin ellerde. Tutanın yanı sıra atan Aboubakar da performansını en üst düzeye çıkarmaya başladı. Nathan Redmond tam bir futbol yıldızı... Onu seyretmesi bir zevk. İngiliz yıldızın organizasyonunda takım keyif veren bir futbol şovu sunuyor. Ghezzal'in de uzun bir sakatlık döneminin ardından havaya girmesi Beşiktaş'ın gücüne güç katıyor. Tabii ki Yönetim Kurulu şu anda gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sinan Vardar açıkladı! "Beşiktaş'tan ayrılacağı bir sır değil"

Romain Saiss'in takımdan ayrılacağı bir sır değil. Sakatlığı devam eden Tayyip Talha'nın yeni sezona hazır olmasının yanı sıra; Beşiktaş'ın iyi bir savunma oyuncusunu kadrosuna dahil etmesi gerekiyor. Gedson Fernandes'in teklifler aldığı belirtiliyor. Kulübün kasasına iyi bir para girecekse neden olmasın! Beşiktaş'ın önünde şimdi Trabzon deplasmanı var. Beşiktaş oyuncularının bireysel formu ve takım performansıyla bu önemli maçta favori gibi duruyor. Bu önemli maçtan alınacak 3 puan Beşiktaş'ı daha da havaya sokacaktır.

Sinan Vardar açıkladı! "Beşiktaş'tan ayrılacağı bir sır değil"

Tabii burada hep belirttiğim bir şey var ki o da kulüplerimizin olmazsa olmazı; özkaynak düzenleri... Buradan gelecek yetenekli gençlerin kadroya dahil edilmesi Beşiktaş'ın geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Atletico Madrid ile oynanan maçta Semih ve Berkay'ın göz kamaştırmasına çok mutlu oldum. Üç büyük kulübün borcu aldı başını gidiyor. Semih ve Berkay gibi genç yeteneklerin artık vizyona çıkması gerekiyor. Şenol hocanın altyapının kalkınması için önemli planları olduğunu biliyorum.

Sinan Vardar açıkladı! "Beşiktaş'tan ayrılacağı bir sır değil"

Açık ve net söylemek gerekiyorsa Fulya Tesisleri'nde gençlere sunulan olanaklar tam bir içler acısı. Yeni tesis için çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Ben yönetimin yerinde olsam futbolda tüm yetkileri Şenol Güneş'e emanet ederdim. Beşiktaş'ın geleceği için önemli atılımların yapılması şart olduğunu düşünüyorum. Dünya büyük bir ekonomik darboğazdan geçiyor. Bu yüzden Beşiktaş ve hatta diğer kulüplerimiz de ayağını yorganına göre uzatmalı. Ve, o yüzden bu işi tecrübesiyle takıma yeniden ışık veren Güneş'in önü açılmalı.

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