Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap

Bu sezon hedefi Avrupa'ya gitmek olan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalara başladı.
Milliyet'in haberine göre; George Hagi'nin Barcelona altyapısından keşfettiği ve teknik direktörü olduğu Farul Constanta'ya transfer ettiği 17 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Enes Sali, siya-beyazlı kurmayların dikkatini çekmeyi başardı.
ENES İÇİN TEKLİF VERİLDİ
Haberin detayında Beşiktaş, genç yetenek için 500 bin euro öneren siyah beyazlıların teklifine Hagi'nin sıcak bakmadığı ileri sürüldü.
SPORTİNG LİZBON'DA DEVREDE
Rumen basınının haberine göre Portekiz'in Sporting Lizbon takımı, Enes için resmi bir transfer teklifinde bulundu. Sporting, Enes Sali'yi kadrosuna katmak için Farul Constanta'ya 1 milyon euro teklif etti ancak Hagi bu teklifi reddederek 3 milyon euro istedi.