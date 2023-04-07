Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap

SPORTİNG LİZBON'DA DEVREDE

Rumen basınının haberine göre Portekiz'in Sporting Lizbon takımı, Enes için resmi bir transfer teklifinde bulundu. Sporting, Enes Sali'yi kadrosuna katmak için Farul Constanta'ya 1 milyon euro teklif etti ancak Hagi bu teklifi reddederek 3 milyon euro istedi.