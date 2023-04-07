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Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap

Son dakika spor haberi: Deplasmanda Fenerbahçe'yi devirerek sükse yapan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanması için kollar sıvandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre transfer listesini hazırlayan siyah-beyazlılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kara-Kartal, Rumen futbol adamı George Hagi'nin genç yıldızlarından birine talip oldu. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 15:36
Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap

Bu sezon hedefi Avrupa'ya gitmek olan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalara başladı.

Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap

Avrupa'dan birçok oyuncuyu radarına takan Kartal, yeni bir genç oyuncuyu gözüne kestirdi.

Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap

Milliyet'in haberine göre; George Hagi'nin Barcelona altyapısından keşfettiği ve teknik direktörü olduğu Farul Constanta'ya transfer ettiği 17 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Enes Sali, siya-beyazlı kurmayların dikkatini çekmeyi başardı.

Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap

ENES İÇİN TEKLİF VERİLDİ

Haberin detayında Beşiktaş, genç yetenek için 500 bin euro öneren siyah beyazlıların teklifine Hagi'nin sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap

SPORTİNG LİZBON'DA DEVREDE

Rumen basınının haberine göre Portekiz'in Sporting Lizbon takımı, Enes için resmi bir transfer teklifinde bulundu. Sporting, Enes Sali'yi kadrosuna katmak için Farul Constanta'ya 1 milyon euro teklif etti ancak Hagi bu teklifi reddederek 3 milyon euro istedi.

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