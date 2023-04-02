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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin yıldızlarından Cenk Tosun maç sonunda açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'de derbide, deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı galibiyette attığı gollerle yıldızlaşan Cenk Tosun maç sonunda açıklamalarda bulundu. Cenk, "Galibiyet Tayyip Talha Sanuç'a armağan" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 22:57
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin yıldızlarından Cenk Tosun maç sonunda açıklamalarda bulundu

Cenk Tosun, Fenerbahçe derbisi galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cenk, "45-50 dakika 10 kişi oynamak kolay bir şey değil. Takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Redmond'a teşekkür etmek istiyorum, iki golümde de asisti o yaptı. İyi oynadık. Mert'e çok teşekkür etmek istiyorum, çok iyi bir maç çıkardı.

Çok koştum, yoruldum ama Beşiktaş'a değer.

Galibiyet Tayyip Talha Sanuç'a armağan. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. İlk duyumlar, uzun süre uzak kalacak gibi. Çapraz bağ şüphesi var. Devre arası konuştum, ben de ağır sakatlıklar geçirdim. Belki 6 ay oynayamayacak ama önünde 10 sene var." ifadelerini kullandı.

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