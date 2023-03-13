BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nihat Kahveci'den çarpıcı sözler! "Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenerse..."

Beşiktaş'ın ligin kaderini belirleyeceğini ifade eden Kahveci, "Beşiktaş kazandığı için belki yeniden ligden çekilen takımlar için puanların silinmesi, play-off gündeme gelebilir. Ben pek de olacağını düşünmüyorum bunun. Beşiktaş öyle ya da böyle kazanmayı biliyor. Beşiktaş ligin kaderini belirleyecek bir takım. İçeride Galatasaray ile oynayacak. Deplasmanda da Fenerbahçe ile oynayacak. Beşiktaş'a karşı oynamak kolay olmayacak. Yeni transferlerle Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenerse hiç şaşırmam. Bu arada Tayyip Talha'ya da geçmiş olsun diyorum. Umarım ciddi bir durumu yoktur" dedi.