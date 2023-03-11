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Atiba veda etmeye hazırlanıyor

Beşiktaş'ta 10'uncu sezonunu geçiren 40 yaşındaki Atiba Hutchinson vedaya hazırlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Atiba veda etmeye hazırlanıyor
Beşiktaş'ta 10'uncu sezonunu geçiren 40 yaşındaki Atiba Hutchinson vedaya hazırlanıyor. Son iki sezonda yaşadığı sakatlıklardan dolayı formu gerileyen Atiba, bu sezon sadece 7 maçta süre alabildi. Kanadalı oyuncunun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Atiba'nın Beşiktaş'ta idari görevde bulunma ihtimali de var. Bu durum sezon sonunda netleşecek. Beşiktaş ile 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve siyah beyazlı kulübün efsaneleri arasına giren Atiba Hutchinson, 10 sezonda 333 resmi maça çıktı. 26 gol atan Atiba, 37 de asist yaptı
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