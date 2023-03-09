Yeniden Weghorst

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ederken, ses getirecek çarpıcı bir iddia ortaya atıldı: Weghorst Beşiktaş'a dönüyor! Yaz transfer döneminde uzun uğraşların ardından Kartal'a transfer olan Weghorst, ara dönemde şok bir kararla Manchester United'a transfer olmuştu. Ancak Hollandalı golcü için işler İngiltere'de pek iyi gitmedi. Beşiktaş'ta yarım dönem kalan futbolcu taraftarın sevgisini kazanmıştı. Hollandalı forvet siyah-beyazlı formayla 18 resmi maçta 9 gol ve 4 asistle katkı verdi.



GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİ



Siyah-beyazlı ekipteki bu başarılı performansıyla Dünya Kupası'na da giden yıldız oyuncu, Arjantin karşısında gösterdiği performans ile kırmızı şeytanların radarına girdi ve devre arasında Manchester United'e transfer oldu. Fakat bugüne kadar bekleneni bir türlü veremeyen Weghorst, Ada basını tarafından çok sert eleştirilere maruz kaldı. Öyle ki 7-0'lık Liverpool hezimeti sonra taraftarlar tarafından günah keçisi ilan edilen Hollandalı oyuncu ile sezon sonunda yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.



TARAFTARLA İYİ BİR BAĞ KURDU



İngiliz basınında; siyah-beyazlı taraftarlarla güzel bir bağ kuran Hollandalı golcü için "Weghorst, çok sevdiği Boğaz'a geri dönebilir" ifadeleri kullanıldı. Bu haberin manşetlere taşınmasındaki en önemli etkenlerden birinin de; Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Cenk Tosun'a ABD'den gelen cazip transfer teklifinin siyah-beyazlılar tarafından kabul edilme ihtimalinin yüksek olması gösterildi. Tosun Paşa'nın gidişi kesinleşirse, Weghorst'un seneye yeniden siyah-beyazlı formayı giymesinin çok büyük olasılık olduğu ifade edildi.

YENİ PARTNERİ ABOUBAKAR



Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile birlikte iyi bir ikili oluşturan Wout Weghorst, yeniden siyahbeyazlı formayı giymesi durumunda partneri değişecek. Tosun Paşa'yla iyi anlaşan Wout Weghorst, bu transfer onaylanırsa bu kez de Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile birlikte Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlanacak.



THE SUN: ÇÖZÜM OLAMAZ



Weghorst için İngiliz basını eleştirinin dozunu zaman zaman kaçırırken, The Sun da benzer ifadelerle Hollandalı yıldıza tepki gösterdi: Manchester United, Liverpool karşısında darmadağın ve affedilemezdi ama Weghorst, Ronaldo'dan sonra asla bir çözüm değil, olamaz, olmayacak da!



Manchester United formasıyla 14 resmi müsabakaya çıkan ve sadece 1 gol atabilen Wout Weghorst, 2 de asist yaptı ve toplamda 3 gole katkı sağlayabildi.



Wout Weghorst, Beşiktaş formasıyla toplam 18 karılaşmada sahaya çıktı. Bu periyotta rakip fileleri 9 kez havalandırmayı başaran Hollandalı golcü, 4 de gol asist üreterek toplamda 22 gole direkt etki etmiş oldu.