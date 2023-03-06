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Beşiktaş'a Başakşehir maçı öncesi Rachid Ghezzal müjdesi!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kara Kartal'da Rachid Ghezzal, takımla çalışmalara başladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 14:54 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 14:56
Beşiktaş'a Başakşehir maçı öncesi Rachid Ghezzal müjdesi!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Antalyaspor maçı öncesinde ısınma sırasında sakatlanarak formasından uzak kalan Rachid Ghezzal, takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı. Diğer futbolcular ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışması yaparak başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 8 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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