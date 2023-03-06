Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Paul Scholes Wout Weghorst'u topa tuttu! "Manchester United'da oynayacak kadar..."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Paul Scholes Wout Weghorst'u topa tuttu! "Manchester United'da oynayacak kadar..."

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer döneminde Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan Wout Weghorst, siyah-beyazlılarda gösterdiği iyi performans sonrası devre arasında Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Premier Lig'de oynanan son Liverpool maçında tarihi fark yiyen Kırmızı Şeytanlar, gol dahi atamamıştı. Bu mücadele sonrası Manchester ekibinin efsane ismi Paul Scholes, golcü oyuncuyu topa tuttu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 15:53 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 15:56
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Paul Scholes Wout Weghorst'u topa tuttu! "Manchester United'da oynayacak kadar..."

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Burnley'den kiraladığı ve devre arasında Manchester United'a yolladığı Wout Weghorst, İngiliz basınında yoğun eleştirilere maruz kalıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Paul Scholes Wout Weghorst'u topa tuttu! "Manchester United'da oynayacak kadar..."

Son olarak ligde oynanan Liverpool maçında sahadan 7-0'lık tarihi mağlubiyet'le ayrılan Kırmızı Şeytanlar'da, Hollandalı golcü ilk 11'de başlamış ve 59 dakika sahada kalarak etkisiz bir performans göstermişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Paul Scholes Wout Weghorst'u topa tuttu! "Manchester United'da oynayacak kadar..."

Manchester temsilcisinin efsane oyuncusu Paul Scholes, mücadele sonrası 30 yaşındaki golcüyü topa tuttu ve "Manchester United'da oynamak için belirli bir kaliteye sahip olmanız gerekiyor. O buna sahip değil." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Paul Scholes Wout Weghorst'u topa tuttu! "Manchester United'da oynayacak kadar..."

Wout Weghorst, Kırmızı Şeytanlar'da Lig Kupası'nın kazanılmasında katkı sağlamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Paul Scholes Wout Weghorst'u topa tuttu! "Manchester United'da oynayacak kadar..."

Hollandalı yıldız, bu sezon Premier Lig'de 7 maça çıktı ve 1 asistlik performans gösterdi.

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