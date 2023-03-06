BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Paul Scholes Wout Weghorst'u topa tuttu! "Manchester United'da oynayacak kadar..."

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Burnley'den kiraladığı ve devre arasında Manchester United'a yolladığı Wout Weghorst, İngiliz basınında yoğun eleştirilere maruz kalıyor.
Son olarak ligde oynanan Liverpool maçında sahadan 7-0'lık tarihi mağlubiyet'le ayrılan Kırmızı Şeytanlar'da, Hollandalı golcü ilk 11'de başlamış ve 59 dakika sahada kalarak etkisiz bir performans göstermişti.
Manchester temsilcisinin efsane oyuncusu Paul Scholes, mücadele sonrası 30 yaşındaki golcüyü topa tuttu ve "Manchester United'da oynamak için belirli bir kaliteye sahip olmanız gerekiyor. O buna sahip değil." ifadelerini kullandı.