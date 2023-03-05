BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun'a dudak uçuklatan teklif!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli takım, zorlu rakibini 2-1'le geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve zirve takibini sürdürdü.
Mücadeleyi değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin yıldız ismine ayrı bir parantez açtı ve başarılı oyuncuyu robota benzetti. İşte Nihat Kahveci'nin o sözleri...
Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Galatasaray'ın öyle ya da böyle 3 puanla geçtiği hafta, Kayserispor son 3 maçı kazanmış...
Aklının bir ucu Sevilla maçında ama çıkıp maçın başında gol atıyorsun.
Fenerbahçe bu oyunla ligde kazanır ve kazandı da ama Sevilla karşısında bu oyun olmaz. Özellikle defansif anlamda.
Lig artık 2 takım arasında geçecek ve Fenerbahçe de takibe devam edecek.
Samet'in ayağı temiz ancak bir stoperden önce savunma görevlerini iyi yapmasını beklersin. Samet bence beklenilen performansı göstermedi.
Ferdi'nin evine bir ceza makbuzu gelebilir. O top radara yakalanır çünkü. 131 km hızla gitmiş ve 28 metreden vuruyor bu topa.
Son yıllarda üretilmiş en iyi robot diyorum Ferdi'ye. Nereye koysan oynuyor.
Arda Güler'in işi kolay değil. Çocuk 20 dakikada her şeyi yapmak istiyor ve bugün zorlu deplasmanda bir anda 11'de buluyor kendini.
Yine topu tutma anlamında iyi işler yaptı. Gerçek Arda'yı 4-5 maç üst üste 70-80 dakika oynadıktan sonra göreceğiz.
Karşı karşıya kaldığı pozisyonda atsa başka şeyler konuşurduk. Orada da bilerek mi düştü bilmiyorum ama o işlere girmemeli.