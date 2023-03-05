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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun'a dudak uçuklatan teklif!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Cenk Tosun'a, MLS ekiplerinden Chicago Fire transfer teklifinde bulundu. İşte o rakam ve detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 08:25
Nihat Kahveci Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Nihat Kahveci Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertli takım, zorlu rakibini 2-1'le geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve zirve takibini sürdürdü.

Nihat Kahveci Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Mücadeleyi değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin yıldız ismine ayrı bir parantez açtı ve başarılı oyuncuyu robota benzetti. İşte Nihat Kahveci'nin o sözleri...

Nihat Kahveci Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Galatasaray'ın öyle ya da böyle 3 puanla geçtiği hafta, Kayserispor son 3 maçı kazanmış...

Nihat Kahveci Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Aklının bir ucu Sevilla maçında ama çıkıp maçın başında gol atıyorsun.

Nihat Kahveci Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe bu oyunla ligde kazanır ve kazandı da ama Sevilla karşısında bu oyun olmaz. Özellikle defansif anlamda.

Nihat Kahveci Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Lig artık 2 takım arasında geçecek ve Fenerbahçe de takibe devam edecek.

Nihat Kahveci Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Samet'in ayağı temiz ancak bir stoperden önce savunma görevlerini iyi yapmasını beklersin. Samet bence beklenilen performansı göstermedi.

Nihat Kahveci Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ferdi'nin evine bir ceza makbuzu gelebilir. O top radara yakalanır çünkü. 131 km hızla gitmiş ve 28 metreden vuruyor bu topa.

Nihat Kahveci Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son yıllarda üretilmiş en iyi robot diyorum Ferdi'ye. Nereye koysan oynuyor.

Nihat Kahveci Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Arda Güler'in işi kolay değil. Çocuk 20 dakikada her şeyi yapmak istiyor ve bugün zorlu deplasmanda bir anda 11'de buluyor kendini.

Nihat Kahveci Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Yine topu tutma anlamında iyi işler yaptı. Gerçek Arda'yı 4-5 maç üst üste 70-80 dakika oynadıktan sonra göreceğiz.

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