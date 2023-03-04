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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a transferde kötü haber! Kiralandı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine Andrey Santos'u almıştı. Genç futbolcu eski takımına kiralandı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 10:09
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a transferde kötü haber! Kiralandı

Beşiktaş ve Palmeiras'ın kiralamak izin yarıştığı genç yıldız Andrey Santos'un yeni takımı belli oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a transferde kötü haber! Kiralandı

Başarılı futbolcu, Chelsea tarafından eski takımı Vasco Da Gama'ya haziran ayı sonuna kadar kiralık olarak gönderildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a transferde kötü haber! Kiralandı

İngiliz ekibi, Ocak ayında 18 yaşındaki yıldız adayını 16 milyon euro'ya renklerine katarken, çalışma izni çıkaramadığı için kiralık vermek zorunda kaldı.

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