BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a transferde kötü haber! Kiralandı

Beşiktaş ve Palmeiras'ın kiralamak izin yarıştığı genç yıldız Andrey Santos'un yeni takımı belli oldu.
Beşiktaş ve Palmeiras'ın kiralamak izin yarıştığı genç yıldız Andrey Santos'un yeni takımı belli oldu.
Başarılı futbolcu, Chelsea tarafından eski takımı Vasco Da Gama'ya haziran ayı sonuna kadar kiralık olarak gönderildi.
İngiliz ekibi, Ocak ayında 18 yaşındaki yıldız adayını 16 milyon euro'ya renklerine katarken, çalışma izni çıkaramadığı için kiralık vermek zorunda kaldı.
2004 doğumlu genç futbolcu, kariyerine Vasco da Gama altyapısında başladı. 2023'ün ocak ayında Chelsea'ye 12.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Yıldız isim, Brezilya U20 Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.