Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sol beke Senegalli! Milanlı yıldız için kiralık teklifi yapıldı

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sol beke Senegalli! Milanlı yıldız için kiralık teklifi yapıldı

Son dakika spor haberi: Masuaku yerine sol bek arayan Beşiktaş, gözünü Milan'a çevirdi. İtalyan devinden takviye yapmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, kiralama teklifinde bulundu. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sol beke Senegalli! Milanlı yıldız için kiralık teklifi yapıldı

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sol beke Senegalli! Milanlı yıldız için kiralık teklifi yapıldı

Kadrosunu güçlendirmek için birçok mevkiye takviye yapan siyah-beyazlılar, savunmanın solu için arayışlarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sol beke Senegalli! Milanlı yıldız için kiralık teklifi yapıldı

Bugüne kadar bir çok isimle temasa geçen ancak mali şartlarda anlaşma sağlanamadığı için bu transferi gerçekleştiremeyen yönetim, listesine yeni bir isim daha ekledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sol beke Senegalli! Milanlı yıldız için kiralık teklifi yapıldı

Beşiktaş, daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Milan'ın yıldızı Fode Ballo-Toure için teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sol beke Senegalli! Milanlı yıldız için kiralık teklifi yapıldı

1.5 YILLIK KİRALAMA

Siyah-beyazlılardan gelen bu teklife, Seria A ekibi Milan'ın da sıcak baktığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sol beke Senegalli! Milanlı yıldız için kiralık teklifi yapıldı

İtalyan ekibinin olumlu yaklaşımının ardından Beşiktaş yönetiminin 26 yaşındaki Senegalli yıldız Toure'nin menajeri ile bir görüşme yaptığı ve teklifini ilettiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sol beke Senegalli! Milanlı yıldız için kiralık teklifi yapıldı

Şu an için Toure'de en büyük sıkıntının, Beşiktaş'ın 1.5 yıllık kiralama üzerine yaptığı satın alma teklifi olduğu; Toure'nin menajerinin oyuncusunun Masuaku'nun durumuna düşmek istemediği için satın alma teklifi beklediklerini söylediği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sol beke Senegalli! Milanlı yıldız için kiralık teklifi yapıldı

Ballo-Toure, daha önce Fransa U16 ve U21 takımlarında 17 kez görev yaparken, Senegal Milli takımıyla ise A takımda 15 karşılaşmada şans buldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Sol beke Senegalli! Milanlı yıldız için kiralık teklifi yapıldı

Senegalli yıldız BalloToure, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 198 resmi maçta görev yaptı.

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