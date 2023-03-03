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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 120. yıl dönümü açıklaması! "Kalplerimiz buruk bir şekilde kutluyoruz"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların 120. kuruluş yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Çebi, "Kuruluşumuzun 120. yıl dönümünü, yaşadığımız deprem felaketinden dolayı kalplerimiz buruk bir şekilde kutluyoruz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 12:40
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 120. yıl dönümü açıklaması! "Kalplerimiz buruk bir şekilde kutluyoruz"


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kuruluşumuzun 120. yıl dönümünü, yaşadığımız deprem felaketinden dolayı kalplerimiz buruk bir şekilde kutluyoruz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 120'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, kulübün resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Yaşanan deprem felaketleri nedeniyle 120'nci kuruluş yıl dönümünün buruk bir şekilde kutlandığını belirten Ahmet Nur Çebi, "Dünyada kurulmuş ilk spor kulüpleri arasında olan Beşiktaşımız 120 yaşında. Türkiye'nin ilk spor kulübü, Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü'nün kurucuları; merhum Mehmet Şamil, Hüseyin Bereket, Mehmet Ali Fetgeri, Ahmet Fetgeri, Nazım Nazif ve Hüseyin Hüsnü Beyler'i bir kez daha rahmetle saygıyla anıyoruz. Kuruluşumuzun 120. yıl dönümünü, yaşadığımız deprem felaketinden dolayı kalplerimiz buruk bir şekilde kutluyoruz. Serencebey 51 numarada Osman Paşa Konağı'nda 22 gencin bitmek tükenmek bilmeyen çabalarıyla doğan Kulübümüz; Balkan Harbi sırasında savaşıp şehitler vererek bugüne kadar gelmiştir. Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın söylediği gibi Beşiktaşımız öncelikle bir değerler manzumesidir. Yaşadığımız deprem felaketinde olduğu gibi bunu daha önce de her alanda göstermiştir. Beşiktaş camiası hem ülkesine hem kulübüne sadık, vefakar ve cefakar bir topluluktur. Asla ülkesine ve camiasına zarar vermeyi düşünmediği gibi sadakatsizlik ve saygısızlık gibi unsurları üzerinde taşımamaktadır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü camiası, toplumsal olaylarda her zaman duyarlı davranmış ve yardımlaşmanın öncüsü olmuştur. Bu öncü rolünde Cumhuriyetini, Milletini ve Vatanını her şeyin önünde tutmuştur. Geçmişimize bakıldığında da üzerine düşeni en üst seviyede liyakat ve sadakatle yaptığı malumdur. Bu vesileyle armamızda taşıdığımız Ay-Yıldız'ın da ayrıca anlamı büyüktür. Tam da bu yüzden, bize emanet edilen Beşiktaş Ruhu'yla; 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrası Yönetim Kurulumuzun organizasyonunda, camiamızın tüm birimleri ve sponsorlarımızın büyük dayanışmasıyla afet bölgelerine yardımlarımızla en kısa sürede ulaştık. Kulübümüz, sürdürülebilir bir stratejiyle uzun soluklu bir şekilde depremzede vatandaşlarımızın yanında olarak toplumsal vazifesini yerine getirmeye devam edecektir. Bu nedenle, camiamıza bir kez daha bütünleşmeleri ve kenetlenmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. 120. yılımız için planladığımız bütün projelerin odağında deprem bölgelerine yapılacak katkının bulunacağını vurgulamak istiyoruz. Doğal olarak ulusal yasımız nedeniyle planladığımız 120. yıl kutlamalarını gerçekleştirmeyeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı olarak 120. yılımızı kutluyor, ebediyete intikal etmiş; kurucularımız, eski başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, sporcularımız ve üyelerimizi saygı ve rahmetle anıyor, deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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