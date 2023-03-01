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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Siyah-beyazlılar Makedon oyuncu için teklifini yaptı!

Siyah-beyazlılar, 1.89 boyundaki forvet için sürpriz bir teklif yaptı. Aberdeen'de forma giyen 23 yaşındaki Bojan Miovski için İskoç temsilcisine 1 milyon euro + sonraki satıştan pay teklif eden Beşiktaş yanıt bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Siyah-beyazlılar Makedon oyuncu için teklifini yaptı!

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin kapanmasına sayılı gün kala, çalışmalar dört koldan devam ediyor. Siyah-beyazlılar son dönemde ismi geçen oyuncuların dışında yeni bir ismi daha listesine dahil ettiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Siyah-beyazlılar Makedon oyuncu için teklifini yaptı!

İddiaya göre Beşiktaşlı yetkililer, İskoç Ligi takımlarından Aberdeen'in 23 yaşındaki Makedon golcüsü Bojan Miovski için resmi teklif yaptı. İskoç kulübü Beşiktaş'ın yaptığı 1 milyon euro artı bir sonraki satıştan pay teklifini değerlendirmek için süre istedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Siyah-beyazlılar Makedon oyuncu için teklifini yaptı!

ÜÇ YERDE OYNAYABİLİYOR

Ülke basınında Aberdeen kulübünün, şimdiden İskoçya Ligi'nde 15 gole ulaşan 1.89'luk sol ayaklı golcü oyuncuyla ilgili kararını sezon sonunda vereceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Siyah-beyazlılar Makedon oyuncu için teklifini yaptı!

Siyah-beyazlıların ise devre arasında bu oyuncuyu renkleri katmak için ısrarcı olduğu ifade edildi. İskoç ekibinde başarılı bir performans sergileyen 1.89 boyundaki forvetin uzun boyu dışında hızlı ve isabetli şut yüzdesine sahip olması sayesinde öne çıktığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Siyah-beyazlılar Makedon oyuncu için teklifini yaptı!

Bojan Miovski, 10 numara ve sol kanat da oynayabilme özelliğine sahip.

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