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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba'ya teklif geldi! Kabul ederse...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta sezon sonunda futbol kariyerini noktalaması beklenen 40 yaşındaki Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'a sürpriz bir teklif geldi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 09:13
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba'ya teklif geldi! Kabul ederse...

Sezon sonunda futbola veda etmeye hazırlanan Beşiktaş'ın 40 yaşındaki oyuncusu Atiba Hutchinson'a, ülkesi Kanada'dan transfer teklifi geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba'ya teklif geldi! Kabul ederse...

Kanada Ligi takımlarından Atletico Ottawa CEO'su Fernando Lopez, Atiba Hutchinson'a resmi bir davette bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba'ya teklif geldi! Kabul ederse...

Hutchinson, 2002'nin sonunda Toronto Lynx'ten ayrıldığından beri Kanada'da kulüp futbolu oynamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba'ya teklif geldi! Kabul ederse...

Atiba bu teklifi kabul ederse Kanada Premier Ligi'ne katılan en yüksek profilli futbolcu olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba'ya teklif geldi! Kabul ederse...

40 yaşındaki deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği 333 karşılaşmada 26 gole imzasını atarken 37 de asist yapma başarısı gösterdi.

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