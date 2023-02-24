BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba'ya teklif geldi! Kabul ederse...

Sezon sonunda futbola veda etmeye hazırlanan Beşiktaş'ın 40 yaşındaki oyuncusu Atiba Hutchinson'a, ülkesi Kanada'dan transfer teklifi geldi.
Sezon sonunda futbola veda etmeye hazırlanan Beşiktaş'ın 40 yaşındaki oyuncusu Atiba Hutchinson'a, ülkesi Kanada'dan transfer teklifi geldi.
Kanada Ligi takımlarından Atletico Ottawa CEO'su Fernando Lopez, Atiba Hutchinson'a resmi bir davette bulundu.
Hutchinson, 2002'nin sonunda Toronto Lynx'ten ayrıldığından beri Kanada'da kulüp futbolu oynamadı.
40 yaşındaki deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği 333 karşılaşmada 26 gole imzasını atarken 37 de asist yapma başarısı gösterdi.