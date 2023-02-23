Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou gitti gidiyor! İşte yıldız oyuncunun talipleri

Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile gönül bağını kopardı.
Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile gönül bağını kopardı.
Karagümrüklü Borini transferinde takası düşünülen oyuncu gitmek istemeyince iyice gözden düştü.
Tecrübeli oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Rusya Ligi ekiplerinden Rostov ve Dinamo Moskova'nın Kamerunlu kanat oyuncusu için atağa kalktığı ve transferi için Beşiktaş ile temas kurdukları belirtildi.
Şenol Güneş'in düşünmediği Kamerunlunun maaşından kurtulmak için Körfez ülkelerinde de kulüp aranıyor.
Beşiktaş'ta 107 maçta forma giyen N'Koudou'nun 21 gol ve 9 asisti bulunuyor.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kamerunlu yıldız bu sezon 21 maçta forma giyerken 5 gol ve 1 asist üretti.
Kamerun Milli Takımı'nda ise 5 kez forma giydi.