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Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou gitti gidiyor! İşte yıldız oyuncunun talipleri

Ara transfer döneminde kadrosuna 5 yeni ismi katan siyah beyazlılarda Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor. Gözden düşen Kamerunlı oyuncuya Rusya'dan iki kulüp talip oldu. İşte detaylar... | BJK TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou gitti gidiyor! İşte talipleri

Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile gönül bağını kopardı.

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou gitti gidiyor! İşte talipleri

Karagümrüklü Borini transferinde takası düşünülen oyuncu gitmek istemeyince iyice gözden düştü.

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou gitti gidiyor! İşte talipleri

Tecrübeli oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

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