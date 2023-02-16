Haberler Beşiktaş Miramon’a izin çıkmadı

Miramon’a izin çıkmadı

Arjantin'in La Manana gazetesi, "Gimniasia, Nacho Miramon için Türkiye'den teklif aldı. Beşiktaş transferin %70'i için 1.7 milyon dolar teklif etti" iddiasında bulundu. Haberde, Beşiktaş'tan, Arjantin'in Gimnasia takımında forma giyen 19 yaşındaki Miramen için resmi teklif yapıldığı ancak kulüpten olumsuz yanıt geldiği belirtildi. Arjantin ekibinin ön libero mevkiinde görev yapan genç oyuncunun daha fazla gelişme sağlamadan takımdan ayrılmasına izin vermediği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Miramon’a izin çıkmadı
Arjantin'in La Manana gazetesi, "Gimniasia, Nacho Miramon için Türkiye'den teklif aldı. Beşiktaş transferin %70'i için 1.7 milyon dolar teklif etti" iddiasında bulundu. Haberde, Beşiktaş'tan, Arjantin'in Gimnasia takımında forma giyen 19 yaşındaki Miramen için resmi teklif yapıldığı ancak kulüpten olumsuz yanıt geldiği belirtildi. Arjantin ekibinin ön libero mevkiinde görev yapan genç oyuncunun daha fazla gelişme sağlamadan takımdan ayrılmasına izin vermediği ifade edildi.
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