BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Miramon transferine kapılar kapalı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine kariyerine Arjantin'de devam eden Nacho Miramon gelmişti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine kariyerine Arjantin'de devam eden Nacho Miramon gelmişti.
Arjantin basını, genç futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte ayrıntılar...
Arjantin'in La Manana gazetesi, "Gimniasia, Nacho Miramon için Türkiye'den teklif aldı. Beşiktaş transferin yüzde 70'i için 1.7 milyon dolar teklif etti" iddiasında bulundu.
Haberde Beşiktaş'tan, Arjantin'in Gimnasia takımında forma giyen 19 yaşındaki Miramon için resmi teklif yapıldığı ancak kulüpten olumsuz yanıt geldiği belirtildi.
Arjantin ekibinin ön libero mevkisinde görev yapan genç oyuncunun daha fazla gelişme sağlamadan takımdan ayrılmasına izin vermediği ifade edildi.