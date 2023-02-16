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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Miramon transferine kapılar kapalı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, gündemindeki genç yıldız Nacho Miramon'dan kötü haber geldi. İşte siyah-beyazlıların reddedilen o teklifi... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 09:51
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Miramon transferine kapılar kapalı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine kariyerine Arjantin'de devam eden Nacho Miramon gelmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Miramon transferine kapılar kapalı!

Arjantin basını, genç futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Miramon transferine kapılar kapalı!

Arjantin'in La Manana gazetesi, "Gimniasia, Nacho Miramon için Türkiye'den teklif aldı. Beşiktaş transferin yüzde 70'i için 1.7 milyon dolar teklif etti" iddiasında bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Miramon transferine kapılar kapalı!

Haberde Beşiktaş'tan, Arjantin'in Gimnasia takımında forma giyen 19 yaşındaki Miramon için resmi teklif yapıldığı ancak kulüpten olumsuz yanıt geldiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Miramon transferine kapılar kapalı!

Arjantin ekibinin ön libero mevkisinde görev yapan genç oyuncunun daha fazla gelişme sağlamadan takımdan ayrılmasına izin vermediği ifade edildi.

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