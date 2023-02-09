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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Omar Colley Kartal oldu! Anlaşma tamam

Beşiktaş ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic ve Onur Bulut'tan sonra bir ismi daha kadrosuna katmayı başardı. Siyah beyazlılar, İtalya Serie A'dan Sampdoria formasını terleten Gambiyalı stoper Omar Colley ile anlaşmaya vardı. İşte transferin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Omar Colley Kartal oldu! Anlaşma tamam

Bir süre önce Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Omar Colley, teknik direktör Şenol Güneş'in savunmaya takviye istemesi üzerine kadroya dahil edildi.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Omar Colley Kartal oldu! Anlaşma tamam

İtalya'da Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki futbolcu için kulübüyle bir süredir pazarlık halinde olan siyah-beyazlı yönetim, sonunda işi bitirdi. Sabah'ın haberine göre, Çizme ekibiyle Colley'nin bonservisi için 2.5 milyon Euro'ya el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Gambiyalı stoper ile de 2.5 yıllığına anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Omar Colley Kartal oldu! Anlaşma tamam

Ara transfer döneminde stoperlerinden Francisco Montero'yu Hamburg'a gönderen Beşiktaş, böylelikle yerini Colley ile doldurmuş oldu. 1.91 boyundaki futbolcu, 2018-19'da Genk'ten Sampdoria'ya 9.25 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Omar Colley Kartal oldu! Anlaşma tamam

Öte yandan Colley'nin kanat oyuncusu olan kuzeni Ebrima Colley de Fatih Karagümrük'te top koşturuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Omar Colley Kartal oldu! Anlaşma tamam

KARİYERİNDE 20 GOL VE 2 ASİST VAR

Futbol kariyerinde Djurgarden, Kuopion Palloseura, Genk ve Sampdoria formaları giyen Omar Colley, 355 resmi maçta çıktı. Gambiyalı futbolcu, toplam 31 bin 290 dakika sahada kalırken 20 gol ve 2 asist üretti. Bu sezon ise Serie A'da 16 karşılaşmada görev yaptı.

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