BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Omar Colley Kartal oldu! Anlaşma tamam

Bir süre önce Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Omar Colley, teknik direktör Şenol Güneş'in savunmaya takviye istemesi üzerine kadroya dahil edildi.
İtalya'da Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki futbolcu için kulübüyle bir süredir pazarlık halinde olan siyah-beyazlı yönetim, sonunda işi bitirdi. Sabah'ın haberine göre, Çizme ekibiyle Colley'nin bonservisi için 2.5 milyon Euro'ya el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Gambiyalı stoper ile de 2.5 yıllığına anlaşma sağladı.
Ara transfer döneminde stoperlerinden Francisco Montero'yu Hamburg'a gönderen Beşiktaş, böylelikle yerini Colley ile doldurmuş oldu. 1.91 boyundaki futbolcu, 2018-19'da Genk'ten Sampdoria'ya 9.25 milyon Euro'ya transfer olmuştu.