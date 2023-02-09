120 taraftar Hatay’a gitti

Beşiktaşlı taraftarlar, depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Vodafone Park Stadı'nın önünde toplanan yaklaşık 120 siyah-beyazlı taraftar, depremzedelere destek olmak ve sıcak yemek dağıtmak amacıyla aşevi için gerekli malzemelerle birlikte otobüslerle Hatay'a yola çıktılar.
Beşiktaşlı taraftarlar, depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Vodafone Park Stadı'nın önünde toplanan yaklaşık 120 siyah-beyazlı taraftar, depremzedelere destek olmak ve sıcak yemek dağıtmak amacıyla aşevi için gerekli malzemelerle birlikte otobüslerle Hatay'a yola çıktılar.