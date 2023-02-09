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120 taraftar Hatay’a gitti

Beşiktaşlı taraftarlar, depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Vodafone Park Stadı'nın önünde toplanan yaklaşık 120 siyah-beyazlı taraftar, depremzedelere destek olmak ve sıcak yemek dağıtmak amacıyla aşevi için gerekli malzemelerle birlikte otobüslerle Hatay'a yola çıktılar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 06:50
120 taraftar Hatay’a gitti
Beşiktaşlı taraftarlar, depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Vodafone Park Stadı'nın önünde toplanan yaklaşık 120 siyah-beyazlı taraftar, depremzedelere destek olmak ve sıcak yemek dağıtmak amacıyla aşevi için gerekli malzemelerle birlikte otobüslerle Hatay'a yola çıktılar.
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