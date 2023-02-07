Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den birlik ve beraberlik mesajı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den birlik ve beraberlik mesajı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki deprem yardım toplama merkezini ziyaret etti. Çebi, "Öncelikle hepimize, milletimize geçmiş olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken bir süreç. Böyle bir durum maalesef söz konusu oldu. Allah'ın izniyle el ele verip, bunun altından kalkacağız." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 12:28
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den birlik ve beraberlik mesajı

Beşiktaş Kulübü, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler sonrasında yardım kampanyası başlatıldığını açıklamıştı. Başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere, takım kaptanları Cenk Tosun, Josef de Souza, Necip Uysal ve Atiba Hutchinson; siyah-beyazlı taraftarları, depremzedelere yardımda bulunmaları için çağrıda bulunmuştu. Yardımlar, bu sabah itibariyle Vodafone Park'ta toplanmaya başladı. Siyah-beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi de stadyumda yardım merkezine ziyarette bulundu.

Öte yandan Vodafone Park'ta sadece siyah-beyazlı taraftarların değil, birçok futbolseverin yardımda bulunduğu öğrenildi. Deprem bölgelerine önderilmek üzere başta battaniye, çadır içi soba, uyku tulumu, cep ısıtıcısı, termal içlik, polar, kışlık bot, bebek maması olmak üzere bir çok hijyen malzemeleri toplandı.

AHMET NUR ÇEBİ: BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE OLMAMIZ GEREKEN BİR SÜREÇ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Öncelikle hepimize, milletimize geçmiş olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken bir süreç. Böyle bir durum maalesef söz konusu oldu. Allah'ın izniyle el ele verip, bunun altından kalkacağız. Burası bir spor kulübü. Ama konu vatan, millet, halk, insanlık olduğu zaman spor kulüpleri de ne yapabileceklerini, nerede durabileceklerini iyi biliyorlar. Bunu da gösterdiler. Değerli rakiplerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer hepsine buradan candan teşekkür ediyorum. Sahadaki rekabetin dışında, böyle bir durumda el ele tutuşup, halkımızın yardımlarına aracı olabilmek de bu acının içerisinde, bizim için mutluluk kaynağı oldu. Buradan tekrar sesleniyorum. Beşiktaşlı kardeşlerimiz, buraya getirebilirler. Karşı tarafta oturanlar Fenerbahçe Stadı'na götürebilir, Galatasaray Stadı'na götürebilirler. Onlar getirip, bize bırakıyorlar. Dolayısıyla bu acının içinde güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Bu tüm dünyaya bir ders olsun ki Türkiye Cumhuriyeti halkı ve vatandaşı, gerektiği zaman tek yumruk, tek bilek olmayı becerecektir. İnşallah çok çabuk yaralarımız sarılır. Temenni ediyorum ki kayıplarımız da artık son bulur" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberi: Hataysporlu Atsu'dan müjdeli haber geldi! Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp Türkaslan için umutlu bekleyiş sürüyor
Kahramanmaraş depremi ile yerle bir olmuştu! Sosyal medya Malatya Yeşilyurt'taki o siteyi konuşuyor! "Deprem yönetmeliğine uygundur" ilanı vermişler!
Christian Atsu'dan iyi haber! Enkazdan kurtarıldı
Arao'dan deprem sözleri! "Eşi görülmemiş bir trajedi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şenol Güneş'ten depremzedeler için yardım çağrısı!
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Hipotermi kaç derecede olur, öldürür mü?
Deprem bölgesine nasıl yardım gönderilir, bağış yapılır? AFAD - Kızılay
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Volkan Demirel'den yardım çağrısı Volkan Demirel'den yardım çağrısı 13:26
Hatayspor TFF'nin Riva'daki tesislerine yerleşecek Hatayspor TFF'nin Riva'daki tesislerine yerleşecek 13:08
TJK at yarışlarını iptal etti TJK at yarışlarını iptal etti 12:31
Çebi'den birlik ve beraberlik mesajı Çebi'den birlik ve beraberlik mesajı 12:23
Iniesta'dan deprem paylaşımı Iniesta'dan deprem paylaşımı 12:12
Avrupa Hentbol Federasyonu'ndan Türkiye'ye destek Avrupa Hentbol Federasyonu'ndan Türkiye'ye destek 11:08
Daha Eski
Bucks serisini 8 maça çıkardı Bucks serisini 8 maça çıkardı 10:40
Hatayspor'dan sevindiren haber Hatayspor'dan sevindiren haber 10:28
Arao'dan deprem sözleri! "Eşi görülmemiş bir trajedi" Arao'dan deprem sözleri! "Eşi görülmemiş bir trajedi" 10:19
Leeds United'da Jesse Marsch ile yollar ayrıldı Leeds United'da Jesse Marsch ile yollar ayrıldı 10:09
Gent'in stadı Türk bayrağıyla aydınlatıldı Gent'in stadı Türk bayrağıyla aydınlatıldı 09:59
Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 maçı saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 maçı saat kaçta? 09:46