Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı futbolculardan depremzedeler için yardım çağrısı!

Beşiktaşlı futbolculardan depremzedeler için yardım çağrısı!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan yakın illerde hissedilen depremlerde acı bilanço korkutmaya devam ederken; spor camiasından yardım çağrıları gelmeye devam ediyor. Beşiktaşlı futbolcular depremzedeler için yardım çağrısında bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 23:59
Beşiktaşlı futbolculardan depremzedeler için yardım çağrısı!
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde acı bilanço korkutmaya devam ederken; spor camiasından yardım çağrıları gelmeye devam ediyor.

Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun, Josef de Souza, Necip Uysal ve Atiba Hutchinson, çektikleri videolarla Beşiktaş taraftarlarına destek çağrısında bulundu.

Herkesten destek beklediğini ifade eden Cenk Tosun, "Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Hepimiz çok büyük acı çekiyoruz, çok üzgünüz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Biz Beşiktaş ailesi olarak bir kampanya başlattık. AFAD ile birlikte ihtiyacı olanlara, arkadaşlarımızla birlikte desteklerimizi göndereceğiz, erzak göndereceğiz. Siz de Vodafone Park'a gereken erzakları getirin, onlar da yerine ulaşacaktır. Hepinizin desteğini bekliyorum. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

JOSEF DE SOUZA: TÜRK İNSANI GÜÇLÜDÜR, BÖYLE ZOR DURUMLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLİR

Yaşanan deprem nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Josef de Souza, "Merhaba Beşiktaş taraftarları. Bugün yaşanan depremle ilgili üzüntülerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle ben de bu ülkenin bir parçasıyım ve gerçekten çok üzüldüğüm bir facia yaşandı. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Türk insanı güçlüdür, böyle zor durumların üstesinden gelebilir. Daha iyi günler için hep beraber yardımlaşacağız. Bu büyük üzüntü için oradaki insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Kulübümüz bir liste yayınladı ve bu listede acil yardım malzemeleri var. Gücünüzün yettiği kadar bağışta bulunabilirsiniz. Ben kendi adıma yapacağım çünkü, oradaki insanlar büyük kayıplar yaşadılar. En azından bu kayıpları giderebilmek için elimizden geldiği kadarıyla yardım edebiliriz. Dualarım Türk insanıyla, herkesin başı sağ olsun" diye konuştu.

NECİP UYSAL: ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ

Beşiktaş taraftarlarından yardım beklediklerini belirten Necip Uysal, "Öncelikle bütün milletimizin başı sağ olsun. Çok üzüntülüyüz. Biz de Beşiktaş camiası olarak AFAD ile beraber bütün yardımlarınızı Vodafone Park'a bekliyoruz" dedi.

ATİBA HUTCHİNSON: ÜLKENİN GEÇİRDİĞİ BU ZOR ZAMANLARDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEKTE BULUNALIM

Zor günlerde ihtiyaç sahiplerine destek olma çağrısında bulunan Atiba Hutchinson, "Herkese merhabalar, bildiğiniz gibi Türkiye'de dün gerçekleşen depremden fazlasıyla etkilenen insan var. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Beşiktaş olarak depremden etkilenen herkese dualarımızı gönderiyoruz. Herkesin yardım etmesini istiyoruz. Herkesin elinden geldiğince destek vermesini istiyoruz. Vodafone Park'a elimizden geldiğince malzeme yardımında bulunarak, ülkenin geçirdiği bu zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerine destekte bulunalım. Dualarım depremden etkilenen herkese" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika: Deprem sonrası enkaz altında kalan Ahmet Eyüp Türkaslan'ın son durumu belli oldu! | SABAH Spor Özel
Türkiye için dualar Mescid-i Aksa'dan semaya yükseldi! Yüzlerce Filistinli gıyabi cenaze namazında saf tuttu
Şenol Güneş'ten depremzedeler için yardım çağrısı!
Dursun Özbek: Elimizden geleni yapacağız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Kulübü: Yaraları birlikte saracağız
Quaresma'dan geçmiş olsun paylaşımı!
Başkan Erdoğan milli yas ilan edildiğini duyurdu!
AFAD'dan İstanbul iddiaları için açıklama!
Frutti Extra Bursaspor'dan anlamlı davranış!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! 23:59
Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Lazio Verona deplasmanından 1 puanla ayrıldı! 23:56
FIBA Türk takımlarının maçlarını erteledi! FIBA Türk takımlarının maçlarını erteledi! 22:39
Şenol Güneş'ten depremzedeler için yardım çağrısı! Şenol Güneş'ten depremzedeler için yardım çağrısı! 21:05
"Vatanımızın milletimizin devletimizin yanındayız" "Vatanımızın milletimizin devletimizin yanındayız" 20:34
TVF'den erteleme duyurusu! TVF'den erteleme duyurusu! 20:17
Daha Eski
Frutti Extra Bursaspor'dan anlamlı davranış! Frutti Extra Bursaspor'dan anlamlı davranış! 19:21
Dursun Özbek: Elimizden geleni yapacağız! Dursun Özbek: Elimizden geleni yapacağız! 18:55
TBF'den yardım kampanyası! TBF'den yardım kampanyası! 18:39
Barış Başdaş depremde balkondan atladı! Barış Başdaş depremde balkondan atladı! 18:23
"Geçmiş olsun ikinci vatanım" "Geçmiş olsun ikinci vatanım" 18:05
Beşiktaş Kulübü: Yaraları birlikte saracağız Beşiktaş Kulübü: Yaraları birlikte saracağız 17:57