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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Borini teklifi belli oldu! Para + kiralık oyuncu...

Süper Lig'de üst üste aldığı 5 galibiyetten sonra Fatih Karagümrük beraberliği ile serisi sonra eren siyah beyazlılar şampiyonluk yarışında yara aldı. Beşiktaş kadrosuna yapacağı takviyelerle zirve yarışından uzak kalmak istemiyor. Kartal'ın, Karagümrük'e Fabio Borini için yaptığı teklifin detayları ise gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Borini teklifi belli oldu! Para + kiralık oyuncu...

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Kadrrosunu önce Aboubakar, ardından da Amir Hadziahmetovic'i alarak güçlendiren siyah-beyazlılar, kanat bölgesine de bir takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Fotomaç'ın haberine göre bu mevkii için bir çok isimle temasa geçen Beşiktaşlı yetkililer, son olarak Fabio Borini isminde karar kaldı. Siyah-beyazlılar, görüşmeye devam ettikleri Southampton'da oynayan Djenepo'nun ardından Karagümrük'ün 31 yaşındaki yıldızı Fabio Borini için tüm şartlarını zorluyor. Öyle ki, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Borini için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birkaç kez telefonda görüşerek bu transferde bizzat devrede olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Borini teklifi belli oldu! Para + kiralık oyuncu...

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Yeni takviyelerle kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Borini için Karagümrük kulübüne 1 milyon Euro bonservis + bir oyuncuyu da kiralık olarak gönderme teklifinde bulundu. Kırmızı-siyahlıların ise bu teklife karşılık, "Borini'nin sözleşmesinde 2.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor" yanıtını vererek, bu rakamdan aşağıya vermeyi düşünmedikleri belirtildi. Beşiktaşlı yetkililer ise "Borini'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor, o zaman Mayıs'ı bekleyelim" diyerek karşı bir hamlede bulunmaları üzerine; Karagümrük cephesinin "Teklifinizi tekrar düşüneceğiz" yanıtını verdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Borini teklifi belli oldu! Para + kiralık oyuncu...

20 RESMİ MAÇTA 13 GOL, 7 ASİST

Siyah-beyazlıların renklerine katmak istediği Borini, bu sezon etkili bir performans ortaya koyuyor. Bugüne kadar 19'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 20 resmi maça çıkan İtalyan futbolcu; bu periyotta rakip fileleri 13 kez havalandırdı, 7 de asist yaptı ve toplamda 20 gole direkt olarak katkı sağladı. Toplam 1473 dakika sahada kalan Borini, 113 dakikada bir gol atma istatistiği yakaladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Borini teklifi belli oldu! Para + kiralık oyuncu...

AYEW GELİRSE İMZA ATILACAK

Borini için Karagümrük'ün yanıtını bekleyen Beşiktaş'ın bekleyişi kısa sürebilir. Kırmızı-siyahlıların; Katar'ın Al Sadd takımıyla olan sözleşmesini feshettiği serbest kalan Ayew ile görüşmelere başladığı ve bu transferin gerçekleşmesi halinde Borini'nin gitmesine izin verileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Borini teklifi belli oldu! Para + kiralık oyuncu...

MULEKA GİTMEDİ TRANSFER UZADI!

Siyah-beyazlılar Borini için daha önce de Karagümrük'ün kapısını çaldığı ancak bu transferin Muleka engeline takıldığı belirtildi. Kırmızı-siyahlıların, Borini'ye karşılık Muleka'yı istedikleri ancak Muleka'nın Karagümrük'e gitmek istememesi nedeniyle görüşmelerin askıya alındığı öğrenildi.

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