BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Borini teklifi belli oldu! Para + kiralık oyuncu...

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Kadrrosunu önce Aboubakar, ardından da Amir Hadziahmetovic'i alarak güçlendiren siyah-beyazlılar, kanat bölgesine de bir takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Fotomaç'ın haberine göre bu mevkii için bir çok isimle temasa geçen Beşiktaşlı yetkililer, son olarak Fabio Borini isminde karar kaldı. Siyah-beyazlılar, görüşmeye devam ettikleri Southampton'da oynayan Djenepo'nun ardından Karagümrük'ün 31 yaşındaki yıldızı Fabio Borini için tüm şartlarını zorluyor. Öyle ki, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Borini için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birkaç kez telefonda görüşerek bu transferde bizzat devrede olduğu belirtildi.