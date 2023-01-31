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İtalyan gazeteci duyurdu! Beşiktaş'tan Omar Colley hamlesi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, siyah-beyazlıların Sampdoria forması giyen Omar Colley ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 10:34
İtalyan gazeteci duyurdu! Beşiktaş'tan Omar Colley hamlesi

Bu sezon Sampdoria formasıyla 17 maça çıkan Omar Colley, 1 gol attı.

İtalyan gazeteci duyurdu! Beşiktaş'tan Omar Colley hamlesi

30 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.

İtalyan gazeteci duyurdu! Beşiktaş'tan Omar Colley hamlesi

İşte o haber...

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