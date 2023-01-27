Gedson Fernandes Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk yarışını hiç bırakmadık"

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin Portekizli orta saha oyuncusu GEdson Fernandes basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aynı şekilde oynamaya devam etmeleri gerektiğini belirten Gedson, "Çok iyi bir maç çıkarttık. Takım olarak özgüvenimizi her hafta yükseltiyoruz. Şimdi öne bakıp daha devam etme zamanı. Hedeflerimize ulaşmak için bu şekilde çalışmaya ve oynamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HERKES EN İYİSİNİ VERİYOR"

Önemli hedefleri olduğuna dikkat çeken genç orta saha, "Takım olarak her idmanda, her maçta hocamızın direktiflerini yerine getiriyoruz. Herkes en iyisini veriyor zaten. Çok önemli hedeflerimiz var. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"KİŞİSEL PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM"

Kişisel performansından mutlu olduğunun altını çizen Gedson Fernandes, "Benim hedefimi takıma yardımcı olmak. Gol ya da asist sayıları her zaman önemli olmayabiliyor. Elimden geldiği kadar en iyisini vermek ve bu takımın parçası olarak devam etmek istiyorum. Kişisel performansımdan da mutluyum aynı zamanda" şeklinde konuştu.

"HER FUTBOLCU, HER ZAMAN EN İYİSİNİ VERMEK ZORUNDA"

Orta sahanın her alanında görev yapmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Gedson, şu ifadeleri kullandı:

"Hocamız nerede görev verirse en iyi pozisyon orasıdır. O yüzden pozisyonlara takılmıyorum. Her oyuncu, her zaman en iyisini vermek zorunda. Biz de bunu yapmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."

"BUNUN ANAHTARI FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK HAZIRLANMAK"

Sahada kaldığı süre boyunca enerjisiyle takıma katkı verdiğinin hatırlatılması ve bunu nasıl başardığı yönünde gelen soruda Gedson Fernandes şöyle cevap verdi:

"Bunun anahtarı fiziksel ve mental olarak hazırlanmak. Bazen 120 dakika maçlar oynuyoruz, bazen 90 dakika. Fiziksel ve mental olarak her idmanda her şeyinizi verdiğiniz zaman bu şekilde sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ben de takımım adına, kendi adıma herkesin çalıştığını gördüğüm için mutluyum."

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINI HİÇ BIRAKMADIK

Sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini yineleyen Portekizli orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Şampiyonluk yarışını hiç bırakmadık. Kötü zamanlarımız da oldu ama her zaman kazanmak için sahaya çıktık. Bu böyle devam edecek. Tabii ki biz de şampiyon olacağımıza inanıyoruz, şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk için her maça kazanmak için çıkmak zorunda olduğumuzu, çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz."