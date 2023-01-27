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BJK ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak? BJK maçı canlı izle

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 19:02 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 19:08
BJK ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Alanyaspor maçı 27 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Gedson, Dele Alli, Salih Uçan, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Ferhat, Lusamba, Cavaliero, Fatih, Candeias, Hassan

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında oynayamayacak. Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond ve tedavisi süren Rachid Ghezzal, takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın da forma giymesi beklenmiyor.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Alanyaspor müsabakası öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 14. RANDEVU
Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 14. kez mücadele edecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.

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