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Beşiktaş - Alanyaspor maçı CANLI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Beşiktaş - Alanyaspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 19:56
Beşiktaş - Alanyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor.

Siyah-beyazlılar evinde kazanarak son haftalarda yakaladığı seriye devam etmek istiyor. Akdeniz ekibi ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar peşinde.


BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Gedson, Dele Alli, Salih Uçan, Muleka, Cenk Tosun, Aboubakar

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Fer, Ferhat, Lusamba, Cavaliero, Fatih, Candeias, Hassan

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Beşiktaş - Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1'den CANLI yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Corendon Alanyaspor maçında oynayamıyor. Son oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier, sarı kart cezalısı Romain Saiss ile Nathan Redmond ve tedavisi süren Rachid Ghezzal, takımdaki yerlerini alamadı. Sakatlığı bulunan Josef de Souza da forma giyemiyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 14. RANDEVU
Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 14. kez mücadele ediyor. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 28 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle oynadığı 6 mücadeleyi de kazanmayı başardı.

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