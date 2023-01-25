Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş transferde karşı karşıya gelecekmiş gibi görünüyor.
Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş transferde karşı karşıya gelecekmiş gibi görünüyor.
Son oynadığı Ümraniyespor maçını kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'de harika işlere imza atan yıldız oyuncu ile temas kuracak.
İstanbulspor engelini 4-0'lık skorla aşan Trabzonspor da tecrübeli oyuncunun menajeri ile bir araya gelecek.
FENER HIZLI BAŞLADI
Fenerbahçe, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine katmıştı.
Sarı lacivertliler, transferde vites düşürmüyor.
Kanarya, sol kanada takviye yapmak için de yoğun mesai harcıyor.
TRABZONSPOR AĞIRDAN ALIYOR!
Trabzonspor'da ise transfer çalışmaları ağırdan alınıyor.
Bordo-Mavililer, maaş bütçesini düşürmek istediği için oyuncu satmadan kadroya yeni bir yıldız eklemeyi düşünmüyor.
BORINI İÇİN KARŞI KARŞIYALAR
Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir bir kez daha bir transfer için karşı karşıya geldi.
Fatih Karagümrük'ün yıldızı, Süper Lig'de bu sezon muhteşem bir performansa imza attı.
Fabio Borini'nin ismi üç kulüple de anılıyor.
Tecrübeli oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde iki kulüple bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
SÜPER LİG'DE 19 GOL KATKISI
Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini, Alanyaspor maçında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.
İtalyan futbolcu bu sezon Siyah-Kırmızılı forma ile Süper Lig'de 18 maça çıktı.
Borini, söz konusu maçlarda 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve takım arkadaşlarına 7 kez gol pası verdi.
Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu Fabio Borini...
AVRUPA'NIN DEVLERİNDE FORMA GİYDİ
Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Borini'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
İki kanat da oynayabilen 31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Chelsea, Parma, Roma, Liverpool ve Milan gibi takımların formasını giydi. İtalyan yıldız için şimdiye kadar 41.3 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.