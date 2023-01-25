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Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

Son dakika transfer haberi... Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini için transferde savaş başladı. Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer yarışına girdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 16:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 16:41
Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş transferde karşı karşıya gelecekmiş gibi görünüyor.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

Son oynadığı Ümraniyespor maçını kazanarak lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'de harika işlere imza atan yıldız oyuncu ile temas kuracak.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

İstanbulspor engelini 4-0'lık skorla aşan Trabzonspor da tecrübeli oyuncunun menajeri ile bir araya gelecek.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

FENER HIZLI BAŞLADI
Fenerbahçe, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine katmıştı.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

Sarı lacivertliler, transferde vites düşürmüyor.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

Kanarya, sol kanada takviye yapmak için de yoğun mesai harcıyor.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

TRABZONSPOR AĞIRDAN ALIYOR!
Trabzonspor'da ise transfer çalışmaları ağırdan alınıyor.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

Bordo-Mavililer, maaş bütçesini düşürmek istediği için oyuncu satmadan kadroya yeni bir yıldız eklemeyi düşünmüyor.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

BORINI İÇİN KARŞI KARŞIYALAR
Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir bir kez daha bir transfer için karşı karşıya geldi.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

Fatih Karagümrük'ün yıldızı, Süper Lig'de bu sezon muhteşem bir performansa imza attı.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

Fabio Borini'nin ismi üç kulüple de anılıyor.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

Tecrübeli oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde iki kulüple bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

SÜPER LİG'DE 19 GOL KATKISI
Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini, Alanyaspor maçında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

İtalyan futbolcu bu sezon Siyah-Kırmızılı forma ile Süper Lig'de 18 maça çıktı.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

Borini, söz konusu maçlarda 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve takım arkadaşlarına 7 kez gol pası verdi.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

Bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu Fabio Borini...

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

AVRUPA'NIN DEVLERİNDE FORMA GİYDİ
Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Borini'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Başakşehir Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Fabio Borini için transfer savaşında!

İki kanat da oynayabilen 31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Chelsea, Parma, Roma, Liverpool ve Milan gibi takımların formasını giydi. İtalyan yıldız için şimdiye kadar 41.3 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

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