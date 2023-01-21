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Fatih Tekke ilk kez Trabzonspor'a rakip olacak!

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında İstanbulspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde yarın saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez Trabzonspor karşısında teknik direktör olarak görev yapacak. Bordo-mavili kulübün efsaneleri arasında gösterilen 45 yaşındaki teknik adam, 2015 yılından bu yana yaptığı teknik direktörlük görevinde, eski kulübüne karşı maça çıkmamıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 10:16
Fatih Tekke ilk kez Trabzonspor'a rakip olacak!

Ligde üst üste 7 mağlubiyetin ardından Kasımpaşa karşısında 2-1 kazanarak 3 puan alan İstanbulspor, son 4 maçında 7 puan topladı ve haftaya 18. sırada girdi. Gaziantep FK karşısında uzatma dakikalarında alınan 1 puanın ardından HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0 yenen Fatih Tekke'nin ekibi, 18 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgiyle 15 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı son maçta Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor, kupada da Ümraniyespor'u geçerek çeyrek finale yükseldi. Geride kalan 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan Abdullah Avcı'nın ekibi, 32 puanla 6. sırada bulunuyor.

İki takım, ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmış ve bu maçı Trabzonspor, Cornelius ve Denswil'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.

İLK KEZ TRABZONSPOR'A RAKİP OLACAK

Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez Trabzonspor karşısında teknik direktör olarak görev yapacak. Bordo-mavili kulübün efsaneleri arasında gösterilen 45 yaşındaki teknik adam, 2015 yılından bu yana yaptığı teknik direktörlük görevinde, eski kulübüne karşı maça çıkmamıştı.

Tekke, bugüne kadar teknik direktörlük olarak Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, Bursaspor ve İstanbulspor'da görev yaptı.

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