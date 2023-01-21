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Beşiktaş'a Jannik Vestergaard transferinde müjde! Leicester City...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların savunma hattı için Danimarkalı 'kule' Jannik Vestergaard'ı istediği biliniyordu. Transfer sürecine ilişkin Jannik Vestergaard'in kulübü Leicester City'den yeni karar çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 09:14
Beşiktaş'a Jannik Vestergaard transferinde müjde! Leicester City...

1.99'luk boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Danimarkalı oyuncu Jannik Vestergaard için gelen haberlere göre, Beşiktaş teklif yaparsa kulübü Leicester City çok da zorlamayacak.

Beşiktaş'a Jannik Vestergaard transferinde müjde! Leicester City...

Çünkü Leicester, Jannik Vestergaard'a stoper rotasyonunda yer yok.

Beşiktaş'a Jannik Vestergaard transferinde müjde! Leicester City...

Londra ekibi ya da iddia edildiği gibi Beşiktaş'tan bir teklif gelirse teklif yine kabul edilecek.

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