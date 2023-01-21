Beşiktaş'a Jannik Vestergaard transferinde müjde! Leicester City...

1.99'luk boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Danimarkalı oyuncu Jannik Vestergaard için gelen haberlere göre, Beşiktaş teklif yaparsa kulübü Leicester City çok da zorlamayacak.
1.99'luk boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Danimarkalı oyuncu Jannik Vestergaard için gelen haberlere göre, Beşiktaş teklif yaparsa kulübü Leicester City çok da zorlamayacak.
Çünkü Leicester, Jannik Vestergaard'a stoper rotasyonunda yer yok.
Londra ekibi ya da iddia edildiği gibi Beşiktaş'tan bir teklif gelirse teklif yine kabul edilecek.
Son karar Vestergaard'a ait olacak.
Jannik Vestergaard, bu sezon toplamda 4 müsabakada rol aldı. Gol veya asist üretmedi.