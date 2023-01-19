Tosun Paşa 104’te sakatlandı

Cenk Tosun, A.Gücü maçını tamamlayamadı. İkinci yarıda oluna giren ve Beşiktaş'ın golünü atarak maçı uzatmalara götüren Cenk Tosun daha sonra sakatlık yaşadı. Beşiktaş'ın önemli ismi Cenk Tosun, uzatmanın ilk yarısında sol arka adalesindeki problem nedeniyle devam edemedi ve yerini Atiba'ya bıraktı.
Cenk Tosun, A.Gücü maçını tamamlayamadı. İkinci yarıda oluna giren ve Beşiktaş'ın golünü atarak maçı uzatmalara götüren Cenk Tosun daha sonra sakatlık yaşadı. Beşiktaş'ın önemli ismi Cenk Tosun, uzatmanın ilk yarısında sol arka adalesindeki problem nedeniyle devam edemedi ve yerini Atiba'ya bıraktı.