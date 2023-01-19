Kırmızı karta ‘Muşta’ attılar

Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki maçın 60. dakikasında gergin anlar yaşandı. Jacson Muleka ile Atakan arasındaki mücadelenin ardından yaşanan gerginlik sonrası Muleka'ya kırmızı kart çıktı. Bu kart üzerine saha karıştı. İki takım oyuncuları arasındaki tartışma sürerken, Gedson Fernandes tribünlerden atılan muştayı hakeme götürdü. Güneş, Gedson'un elinden muştayı alarak oyuna devam etmesini istedi. Bu arada VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Sarper Barış Saka, Muleka'nın kırmızı kartını iptal edip sarı kart verdi.
Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki maçın 60. dakikasında gergin anlar yaşandı. Jacson Muleka ile Atakan arasındaki mücadelenin ardından yaşanan gerginlik sonrası Muleka'ya kırmızı kart çıktı. Bu kart üzerine saha karıştı. İki takım oyuncuları arasındaki tartışma sürerken, Gedson Fernandes tribünlerden atılan muştayı hakeme götürdü. Güneş, Gedson'un elinden muştayı alarak oyuna devam etmesini istedi. Bu arada VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Sarper Barış Saka, Muleka'nın kırmızı kartını iptal edip sarı kart verdi.