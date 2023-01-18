Whitehead Beşiktaş’ta

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Isaiah Whitehead'i renklerine kattı. Son olarak Almanya'nın Ludwigsburg takımında oynayan 27 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandı. Sezona Ludwigsburg takımında başlayan Whitehead, çıktığı 13 lig maçta 13,8 sayı, 2,6 ribaunt ve 3,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Isaiah Whitehead'i renklerine kattı. Son olarak Almanya'nın Ludwigsburg takımında oynayan 27 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandı. Sezona Ludwigsburg takımında başlayan Whitehead, çıktığı 13 lig maçta 13,8 sayı, 2,6 ribaunt ve 3,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.