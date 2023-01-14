%80 şampiyon yapar!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, Abobubakar transferini değerlendirdi. Weghorst'un ayrılığının ardından daha iyisinin geleceğine inandığını da söyleyen Dursun, "Eğer Aboubakar gelirse, iddialı konuşmayayım ama Beşiktaş %80 şampiyon olur diye düşünüyorum" dedi. Weghorst ile Aboubakar arasında tercih yapması durumunda Aboubakar'ı seçen Dursun, "100 kişiye sorsanız 98'i Aboubakar der. Ben de Aboubakar diyorum. Weghorst'un gol katkısı olmuş olabilir ama kesinlikle Beşiktaş'ın santrforu değildi" diye konuştu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş yönetimi Aboubakar'dan haber bekliyor. Kamerunlu forvetin kulübü Al-Nassr ile görüşmelerini sürdürdüğü ve Suudi ekibiyle sözleşme fesih konusunda pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Yapılan görüşmelerin 1-2 gün içinde nihai sonuca varması bekleniyor