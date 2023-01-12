TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kouyate'den vazgeçmiyor! İşte yeni teklif

Stoper takviyesi için listeye hızlı bir giriş yapan Kiki Kouyate konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Siyah beyazlı takımın geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki futbolcu için kulübü Metz'e 2.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu ancak Fransız ekibinin reddettiği belirtilmişti.
Stoper takviyesi için listeye hızlı bir giriş yapan Kiki Kouyate konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Siyah beyazlı takımın geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki futbolcu için kulübü Metz'e 2.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu ancak Fransız ekibinin reddettiği belirtilmişti.
Son gelen haberlere göre ise Beşiktaş'ın Malili savunmacı konusunda fiyat yükseltiği kaydedildi. Siyah beyazlı yönetimin yeni teklifinin 3 milyon euro'ya yükseldiği öğrenildi.
Hatta bu gelişme Fransız basınında da yer buldu. Öte yandan Yunanistan'dan AEK takımının da oyuncuya talip olduğu ancak 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye daha sıcak baktığı belirtildi.