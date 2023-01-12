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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kouyate'den vazgeçmiyor! İşte yeni teklif

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta stoper harekatı dört koldan devam ediyor. Savunmasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Kiki Kouyate'nin peşini bırakmıyor. Malili savunmacı için daha önce Metz’e 2.5 milyon euro önerip ret yanıtı alan Kartal, fiyat yükseltti. İşte yapılan yeni teklif...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kouyate'den vazgeçmiyor! İşte yeni teklif

Stoper takviyesi için listeye hızlı bir giriş yapan Kiki Kouyate konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Siyah beyazlı takımın geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki futbolcu için kulübü Metz'e 2.5 milyon euroluk teklifte bulunduğu ancak Fransız ekibinin reddettiği belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kouyate'den vazgeçmiyor! İşte yeni teklif

Son gelen haberlere göre ise Beşiktaş'ın Malili savunmacı konusunda fiyat yükseltiği kaydedildi. Siyah beyazlı yönetimin yeni teklifinin 3 milyon euro'ya yükseldiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kouyate'den vazgeçmiyor! İşte yeni teklif

Hatta bu gelişme Fransız basınında da yer buldu. Öte yandan Yunanistan'dan AEK takımının da oyuncuya talip olduğu ancak 25 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye daha sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kouyate'den vazgeçmiyor! İşte yeni teklif

2024'te kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Kouyate bu sezon 13 resmi maçta forma giydi. 1.92 boyundaki stoperin Metz'in 2. ligde olması nedeni ile Avrupa şansı olan bir takımda oynamak istediğinin de altı çizildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Kouyate'den vazgeçmiyor! İşte yeni teklif

Bu arada oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında.

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