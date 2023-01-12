Beşiktaş'ın gündemindeki Aubameyang o takımı istiyor!

Aubameyang'ın, teknik direktör Xavi ile iletişime geçtiği ve Katalan ekibinde oynama isteğini bildirdiği aktarılırken Xavi'nin de bu fikre sıcak baktığı kaydedildi. Öte yandan Aubameyang'ın Barcelona'ya transfer olmasının Memphis Depay'ın ayrılmasına bağlı olduğu da vurgulandı.