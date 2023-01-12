Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın gündemindeki Aubameyang o takımı istiyor!

Beşiktaş'ın gündemindeki Aubameyang o takımı istiyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Wout Weghorst'un Manchester United'la görüşmesinin ardından yeni bir golcü arayışında olan Beşiktaş'ın adayları arasında Pierre-Emerick Aubameyang da bulunuyordu. İspanyol basını, Gabonlu golcünün oynamak istediği takımı duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 14:31
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Beşiktaş'ın gündemindeki Aubameyang o takımı istiyor!

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olmak için takımdan ayrıldı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Aubameyang o takımı istiyor!

Ara transferde Weghorst'un yerini doldurmak isteyen siyah-beyazlı takımın gündeminde başta Aboubakar ve Aubameyang olmak üzere birçok isim bulunuyor.

Beşiktaş'ın gündemindeki Aubameyang o takımı istiyor!

Beşiktaş'ın ilgilendiği Aubameyang'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basınından AS, Chelsea'de mutsuz olan Gabonlu yıldızın eski takımı Barcelona'ya dönmek istediğini duyurdu.

Beşiktaş'ın gündemindeki Aubameyang o takımı istiyor!

Aubameyang'ın, teknik direktör Xavi ile iletişime geçtiği ve Katalan ekibinde oynama isteğini bildirdiği aktarılırken Xavi'nin de bu fikre sıcak baktığı kaydedildi. Öte yandan Aubameyang'ın Barcelona'ya transfer olmasının Memphis Depay'ın ayrılmasına bağlı olduğu da vurgulandı.

Beşiktaş'ın gündemindeki Aubameyang o takımı istiyor!

Ocak 2022'den Eylül 2022'ye kadar Barcelona forması giyen Aubameyang, Katalan devinde çıktığı 24 karşılaşmada 13 gol atarken 1 de asist yapmıştı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Weghorst transferi bitti! İşte Beşiktaş'ın kazanacağı rakam... | Aboubakar'da yeni gelişme
Ata Demirer'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Resmen eridi, eski halinden eser kalmadı! 4.5 ayda 22 kiloyu bakın nasıl vermiş...
Menajeri açıkladı! Salih takımdan ayrılıyor mu?
19. haftanın hakemleri belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Menajeri açıkladı! Salih takımdan ayrılıyor mu?
Beşiktaş Konyaspor maçına hazırlanıyor!
BOTAŞ personel alımı: Ön lisans ve lisans mezunu, KPSS puan şartı yok!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
DSİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın gündemindeki Aubameyang o takımı istiyor! Beşiktaş'ın gündemindeki Aubameyang o takımı istiyor! 14:31
G.Saray transferi bitiriyor! Anlaşma... G.Saray transferi bitiriyor! Anlaşma... 13:56
Doğukan Sinik transferi resmen açıklandı Doğukan Sinik transferi resmen açıklandı 13:32
Vedat Muriqi'den transfer itirafı! "Fenerbahçe'den sonra..." Vedat Muriqi'den transfer itirafı! "Fenerbahçe'den sonra..." 13:33
19. haftanın hakemleri belli oldu! 19. haftanın hakemleri belli oldu! 13:34
Beşiktaş Konyaspor maçına hazırlanıyor! Beşiktaş Konyaspor maçına hazırlanıyor! 13:52
Daha Eski
Ali Koç'tan Jesus'a özel hediye! Ali Koç'tan Jesus'a özel hediye! 11:41
Samet Akaydın ilk idmanına çıktı Samet Akaydın ilk idmanına çıktı 11:44
Avustralya Açık'ta kuralar çekildi! İlk tur eşleşmeleri... Avustralya Açık'ta kuralar çekildi! İlk tur eşleşmeleri... 12:20
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı saat kaçta? 12:20
Ahmet Ağaoğlu: Lig uzun bir maraton Ahmet Ağaoğlu: Lig uzun bir maraton 12:28
Buruk kararını verdi! İşte G.Saray'ın Hatay maçı 11'i Buruk kararını verdi! İşte G.Saray'ın Hatay maçı 11'i 12:45