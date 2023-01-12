Beşiktaş'ın gündemindeki Aubameyang o takımı istiyor!

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olmak için takımdan ayrıldı.
Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olmak için takımdan ayrıldı.
Ara transferde Weghorst'un yerini doldurmak isteyen siyah-beyazlı takımın gündeminde başta Aboubakar ve Aubameyang olmak üzere birçok isim bulunuyor.
Aubameyang'ın, teknik direktör Xavi ile iletişime geçtiği ve Katalan ekibinde oynama isteğini bildirdiği aktarılırken Xavi'nin de bu fikre sıcak baktığı kaydedildi. Öte yandan Aubameyang'ın Barcelona'ya transfer olmasının Memphis Depay'ın ayrılmasına bağlı olduğu da vurgulandı.
Ocak 2022'den Eylül 2022'ye kadar Barcelona forması giyen Aubameyang, Katalan devinde çıktığı 24 karşılaşmada 13 gol atarken 1 de asist yapmıştı.