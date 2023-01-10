4 mevki için istek

Beşiktaş'ta Ümraniye'ye çıkarma yapan Başkan Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş'le bir araya geldi. Güneş isteklerini tekrarladı. Başkan Çebi ellerinden geleni yapacakları sözünü verdi. Güneş özellikle Dele Alli, Redmond, Josef ve stoper konusu üzerinde durdu. 4 mevki için yeni yüzlere ihtiyacı olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ta Ümraniye'ye çıkarma yapan Başkan Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş'le bir araya geldi. Güneş isteklerini tekrarladı. Başkan Çebi ellerinden geleni yapacakları sözünü verdi. Güneş özellikle Dele Alli, Redmond, Josef ve stoper konusu üzerinde durdu. 4 mevki için yeni yüzlere ihtiyacı olduğunu söyledi.