Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Kasımpaşa maçı sonrası Wout Weghorst açıklaması!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Kasımpaşa maçı sonrası Wout Weghorst açıklaması!

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanırken maçta gol atma başarısı gösteren Hollandalı yıldız oyuncu Wout Weghorst'un transfer durumuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgili Şenol Güneş'ten de açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 21:41 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 21:51
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Kasımpaşa maçı sonrası Wout Weghorst açıklaması!

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Mücadele sonrası ise teknik direktör Şenol Güneş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Şenol Güneş'in özellikle Weghorst'un transfer durumu hakkındaki sözleri dikkat çekti.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ

Şenol Güneş maçın ardından, "Wout Weghorst'un hareketini görmedim ve bilmiyorum. Bilmediğim şeyi konuşamam. Wout, yürekten oynuyor. Katkı yapıyor. Birinin geleceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum, gündemimizde öyle bir şey yok. Konyaspor maçına odaklanmış durumdayız." ifadelerine yer verdi.

DİĞER
Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı!
Son dakika: Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü! Yaralılar var
Beşiktaş Kasımpaşa'yı mağlup etti!
Kartal yarıştan kopmadı! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İngilizler duyurdu! İşte Weghorst'un yeni takımı
Toroğlu'dan Mert Günok sözleri! "Maçı net o kurtardı"
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (7 Ocak)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? (7 Ocak)
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'ten Weghorst açıklaması! Şenol Güneş'ten Weghorst açıklaması! 21:40
İngilizler duyurdu! İşte Weghorst'un yeni takımı İngilizler duyurdu! İşte Weghorst'un yeni takımı 21:29
Toroğlu'dan Mert Günok sözleri! "Maçı net o kurtardı" Toroğlu'dan Mert Günok sözleri! "Maçı net o kurtardı" 21:20
F.Bahçe Beko Darüşşafaka'yı devirdi! F.Bahçe Beko Darüşşafaka'yı devirdi! 21:13
Real'den kritik kayıp! Real'den kritik kayıp! 21:12
Kartal yarıştan kopmadı! İşte güncel puan durumu Kartal yarıştan kopmadı! İşte güncel puan durumu 21:04
Daha Eski
Beşiktaş Kasımpaşa'yı mağlup etti! Beşiktaş Kasımpaşa'yı mağlup etti! 21:03
Gol sevinci kafa karıştırdı! Ayrılıyor mu? Gol sevinci kafa karıştırdı! Ayrılıyor mu? 20:51
Erman Toroğlu: Kalecilerin yerini değiştirsek... Erman Toroğlu: Kalecilerin yerini değiştirsek... 20:04
Real Madrid tarihinde bir ilk! Real Madrid tarihinde bir ilk! 19:50
Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır 19:44
Cenk Tosun Larin'i yakaladı! Cenk Tosun Larin'i yakaladı! 19:37