Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Kasımpaşa maçı sonrası Wout Weghorst açıklaması!

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Mücadele sonrası ise teknik direktör Şenol Güneş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Şenol Güneş'in özellikle Weghorst'un transfer durumu hakkındaki sözleri dikkat çekti.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ

Şenol Güneş maçın ardından, "Wout Weghorst'un hareketini görmedim ve bilmiyorum. Bilmediğim şeyi konuşamam. Wout, yürekten oynuyor. Katkı yapıyor. Birinin geleceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum, gündemimizde öyle bir şey yok. Konyaspor maçına odaklanmış durumdayız." ifadelerine yer verdi.