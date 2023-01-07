Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den büyük meydan okuma! TFF'ye flaş talep

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den büyük meydan okuma! TFF'ye flaş talep

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir talepte bulundu.Çebi, hem Gaziantep ile oynadıkları kendi maçlarının hem de Galatasaray’ın Sivasspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin tekrarını istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 10:29
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den büyük meydan okuma! TFF'ye flaş talep

Beşiktaş, VAR kayıtlarının yayınlanmasıyla ortaya çıkan gerçekler sonrasında durumu farklı bir boyuta taşıdı, maçın tekrarlanması talebinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunan siyah-beyazlılar, bugüne kadar oynanan 17 haftalık süreçte, belirledikleri 10 karşılaşmanın VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti. Kartal, sadece kendilerinin ve Galatasaray'ın değil, bariz hata yaşanan diğer kulüplerle ilgili VAR kayıtlarının da yayınlanmasını talep etti.

Sivasspor karşılaşmasında hakemin kural hatası yapmadığını, VAR'ın da protokollere uygun olarak işleyiş yaptığına vurgu yapan Beşiktaş Yönetimi, bunun neden yayınlandığını anlayamadıklarını dile getirdi.

Bunun sonrasında karşı bir hamlede bulunan siyah-beyazlılar, hem Gaziantep ile oynadıkları kendi maçlarının hem de Galatasaray'ın Sivasspor ile yaşadığı mücadelenin tekrarını talep etti. Beşiktaş'ın haksız bir kazanç elde ettiği yolundaki algıyı boşa çıkarmak isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi, "Oysa biz Gaziantep'te 2 puan kaybettiğimizi düşünüyoruz. Gelin, 25. dakikadan itibaren Gaziantep maçını tekrar edin ve Beşiktaş da 10 kişi (N'Koudou kırmızı görerek) olsun. Biz takımıza güveniyoruz" vurgusu yaptı.

Başkan Çebi, ancak Galatasaray'ın da 50. dakikadan itibaren Sivasspor ile maça çıkmasını istedi. Sivasspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün geçerli sayılmasını ve o dakikadan itibaren yeniden oynanması şartını koşan siyah-beyazlıların başkanı, Beşiktaş olarak büyük bir meydan okumaya imza atmış oldu.

DİĞER
Kuruluş Osman'ın İsmihan Sultan'ı Deniz Barut açıkladı: Sinsi, entrikacı ve karanlık yönleri olan bir kadın ama...
Mine Tugay yüzüne ne olduğunu açıkladı: "Kimse benim yaşadığımı yaşamasın" Son hali görenleri şoke etmişti
Yeni takımı belli oldu! F.Bahçe'ye dev bonservis
Dev derbi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ozan Tufan transferine 'Burak Yılmaz' örneği!
Beşiktaş seri peşinde! İşte Güneş'in Kasımpaşa 11'i
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hatayspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 10:37
Icardi'den Okan Buruk'a derbi mesajı! Icardi'den Okan Buruk'a derbi mesajı! 10:30
Çebi'den büyük meydan okuma! TFF'ye flaş talep Çebi'den büyük meydan okuma! TFF'ye flaş talep 10:28
FIFA'dan tarihi karar! Yeni bir çağ başlıyor FIFA'dan tarihi karar! Yeni bir çağ başlıyor 10:15
Derbi primi belli oldu! İkiye katladı Derbi primi belli oldu! İkiye katladı 09:56
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 09:51
Daha Eski
Yeni takımı belli oldu! F.Bahçe'ye dev bonservis Yeni takımı belli oldu! F.Bahçe'ye dev bonservis 09:28
Dev derbi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi... Dev derbi öncesi heyecan dorukta! Batshuayi ve Icardi... 09:13
İspanyol tenisçi Alcaraz Avustralya Açık'ta yok İspanyol tenisçi Alcaraz Avustralya Açık'ta yok 08:48
Derbinin hakemi Meler'le ilgili konuştu! "Son yönettiği..." Derbinin hakemi Meler'le ilgili konuştu! "Son yönettiği..." 08:37
Ozan Tufan transferine 'Burak Yılmaz' örneği! Ozan Tufan transferine 'Burak Yılmaz' örneği! 07:43
ManU FA Cup'ta üst tura yükseldi! ManU FA Cup'ta üst tura yükseldi! 01:07