Haberler Beşiktaş Veli: Hayalim Beşiktaş

Veli: Hayalim Beşiktaş

Siyah-beyazlıların eski yıldızı Veli Kavlak, Beşiktaş'ta çalışmayı çok istediğini söyledi. 7 yıl Beşiktaş forması giyen Kavlak, "Rapid Wien'de eğitim alacağım ve antrenörlükte kendimi geliştirmeye çalışacağım. Sonrasında tabii ki Beşiktaş'ta çalışmak hayallerimin başında geliyor. Bunun için de çok çalışacağım ve inşallah o konuma bir gün geleceğim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Veli: Hayalim Beşiktaş

Siyah-beyazlıların eski yıldızı Veli Kavlak, Beşiktaş'ta çalışmayı çok istediğini söyledi. 7 yıl Beşiktaş forması giyen Kavlak, "Rapid Wien'de eğitim alacağım ve antrenörlükte kendimi geliştirmeye çalışacağım. Sonrasında tabii ki Beşiktaş'ta çalışmak hayallerimin başında geliyor. Bunun için de çok çalışacağım ve inşallah o konuma bir gün geleceğim" ifadelerini kullandı.

KARTAL'A DURMAK YOK

Bu haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Günü çift idmanla sürdüren siyah-beyazlıların sabah antrenmanı kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Akşam da taktik ağırlıklı bir idman yapıldı.

DİĞER
Galatasaray Ankaragücü maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta, ne zaman?
Tanem Sivar ile Edhem Dirvana’nın İstanbul’a dönüşü, yalı davasına takılı kaldı!
Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti
Beşiktaş'tan çifte yerli hamlesi! Fiyat soruldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a İranlı kanat! Şenol Güneş onay verdi
Beşiktaş'tan çifte yerli hamlesi! Fiyat soruldu
Hatay TOKİ kura çekiliş sonuçları - TOKİ Hatay kazananlar isim listesi
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle (Etimesgut, Ballıkuyumcu 4 Ocak)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Herkes mutsuz, herkes isyanda..." "Herkes mutsuz, herkes isyanda..." 07:25
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Takım Oyunu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Takım Oyunu 01:46
Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti 01:41
Erman Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı? 01:36
Jorge Jesus'tan flaş G.Saray sözleri! Jorge Jesus'tan flaş G.Saray sözleri! 01:36
Antalyaspor'dan flaş açıklama! Antalyaspor'dan flaş açıklama! 01:35
Daha Eski
Usta yorumcudan ofsayt tepkisi: "VAR kayıtlarını açıklayın!" Usta yorumcudan ofsayt tepkisi: "VAR kayıtlarını açıklayın!" 01:35
Erman Toroğlu'dan Türkalp'e: Golün iptali için çalıştı! Erman Toroğlu'dan Türkalp'e: Golün iptali için çalıştı! 01:35
Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren... Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren... 01:34
Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi! Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi! 01:34
Jorge Jesus: VAR doğru karar verdi! Jorge Jesus: VAR doğru karar verdi! 01:34
Antalyaspor'un golüne VAR engeli! İşte o pozisyon Antalyaspor'un golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 01:33