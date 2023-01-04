Veli: Hayalim Beşiktaş

Siyah-beyazlıların eski yıldızı Veli Kavlak, Beşiktaş'ta çalışmayı çok istediğini söyledi. 7 yıl Beşiktaş forması giyen Kavlak, "Rapid Wien'de eğitim alacağım ve antrenörlükte kendimi geliştirmeye çalışacağım. Sonrasında tabii ki Beşiktaş'ta çalışmak hayallerimin başında geliyor. Bunun için de çok çalışacağım ve inşallah o konuma bir gün geleceğim" ifadelerini kullandı.

KARTAL'A DURMAK YOK

Bu haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş, Kasımpaşa hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü. Günü çift idmanla sürdüren siyah-beyazlıların sabah antrenmanı kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Akşam da taktik ağırlıklı bir idman yapıldı.