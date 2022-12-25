Haberler Beşiktaş GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ - CANLI İZLE (SÜPER LİG) 📺 | BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ - CANLI İZLE (SÜPER LİG) 📺 | BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kritik maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Mücadele öncesi Beşiktaş'ın 11'i de belli oldu. Peki, BJK maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 14:59 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 15:04
GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ - CANLI İZLE (SÜPER LİG) 📺 | BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

SPOR TOTO SÜPER LİG CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. 15. hafta müsabakası Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 25 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Gaziantepspor: Günay, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut, Necip, Atiba, N'Koudou, Gedson, Cenk, Weghorst

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Görenler tanımakta çok zorlandı! 49 yaşındaki şarkıcı Güllü resmen eridi bitti! Mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti...
Cüzdanınızı hemen kontrol edin! Servet yatıyor olabilir! 50 TL’nin sağ üst köşesindeki…
3 isimde karar verildi! Ocakta...
Yusuf Yazıcı transferi tamam! İşte yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta?
NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARIsi
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - İstanbulspor maçı saat kaçta? G.Saray - İstanbulspor maçı saat kaçta? 15:11
İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı 11'i! İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı 11'i! 14:42
Chelsea'den genç stopere 40 milyon euro! Chelsea'den genç stopere 40 milyon euro! 14:30
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta? 14:01
Karşıyaka durdurulamıyor! Galibiyet serisi... Karşıyaka durdurulamıyor! Galibiyet serisi... 13:52
Gökhan Ünal Altınordu'da ilk maçında Rizespor'u ağırlayacak Gökhan Ünal Altınordu'da ilk maçında Rizespor'u ağırlayacak 13:34
Daha Eski
A. Demirspor - Karagümrük | CANLI A. Demirspor - Karagümrük | CANLI 13:27
Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! G.Saray derken... Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! G.Saray derken... 13:14
G.Saray-İstanbulspor maçının VAR'ı belli oldu G.Saray-İstanbulspor maçının VAR'ı belli oldu 12:32
Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı Gaziantep FK-Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı 12:30
Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci! Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci! 12:27
Altay gerçeği ortaya çıktı! Trabzonspor maçında... Altay gerçeği ortaya çıktı! Trabzonspor maçında... 12:25